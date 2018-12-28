【寵物節2019】第6屆冠軍貓展接受報名　唐貓、混種貓也可參賽

《香港寵物節2019》將於1月18至20日於會展舉行，除了多款產品供選購外，場內舉辦的「第6屆冠軍貓展」亦是一大亮點！是次貓展由「香港黑貓會」主辦，繼承傳統，今年比賽設有「家貓組」，任何品種的貓貓也可報名參加。
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是次比賽將分為6賽圈，共分兩天（1月19日、1月20日）進行，評判將於每圈選出10隻貓貓作第二輪評審及點評各貓貓。今年大會共邀請了8位美國愛貓聯合會（CFA）的資深評判，特地訪港擔任評審。
貓展將集合高達二十種不同品種的貓貓，如布偶貓、美國短毛貓、波斯貓、異國短毛貓，「貓界巨人」緬因庫恩貓、體形最小的新加坡貓，無毛貓等等。
「第6屆冠軍貓展」設有「家貓組」，任何品種的貓貓也可報名參加。（香港寵物節）
除了「家貓組」外，是次比賽亦設「成貓組」（冠軍貓組）、絕育貓組及幼貓組。參加比賽的貓貓需要不怕陌生地方及陌生人，假如性格親人、脾氣好及好動將更佳。參加「家貓組」的貓貓毋須提供出世紙，只要年滿4個月即可參加；如貓貓已滿8個月大，則需要完成絕育及注射相關疫苗。
為了鼓勵家貓們參賽，凡報名參加「家貓組」的貓貓均可獲贈禮物包一份！
參加比賽的貓貓需要不怕陌生地方及陌生人，假如性格親人、脾氣好及好動將更佳。（香港寵物節）
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其實不論任何品種的貓貓也有美的一面，如果你認為家中主子外表可愛，性格活潑，不妨參加比賽一展身手！貓展現已接受報名，貓主們可把握機會向全港分享家中主子有多可愛。
香港黑貓會第六屆冠軍貓展
日期：2019年1月19至20日
時間：10am - 8pm（1月19日）及11am - 8pm（1月20日）
地點：灣仔會展Hall 3B - 3E
報名方法：按此於網上報名
名額：約50至70個（4組共250個名額）
報名費用：港幣550元
截止日期：2019年1月12日（額滿即止）
查詢：hkbcc2014@yahoo.com