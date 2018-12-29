【另類寵物】待宰小牛變家中成員　2牛3狗一家親

聖誕節剛過去，有沒有收到什麼令你驚喜的聖誕禮物呢？ 在美國的Amanda，便曾收到一隻小牛作聖誕禮物，並將牠當成寵物。兩年來，小牛與家中3隻狗狗和家中的孩子們相處融洽，大家早已成為一家人！

→→→點擊購買寵物節2019門票←←← （只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

住在美國北卡羅來納州的Amanda Smith，自小便想養一頭牛作寵物，而她這夢想終於在2016年的聖誕節成真。她的丈夫Smith，從馬里蘭州的農場，拍下了一隻小牛的照片，並用手機發送給她，而Amanda的即時回應是：「就是牠了！」

Finn與Daisy齊扮聖誕老人，帶給小孩們歡樂。（finns.finnstagram@instagram）

更多寵物文章：【另類寵物】日本走私水獺成風 轉售每隻料可獲利10萬

~點擊圖片看Finn的生活照~

Finn在房子裡找零食吃！（finns.finnstagram@instagram）

現在Finn已是公眾人物了？牠有許多粉絲呢！（finns.finnstagram@instagram）

+ 16 + 15 + 14

一般情況下，農場裡的小公牛會在未成年前，已被屠宰食用，但Smith和Amanda卻選擇將這隻小牛帶回家。Amanda回憶起第一次見到Finn的情況，那時Finn已送到家中的停車場裡。當時Finn被嚇壞了，「當我們把車門打開，Finn卻是一動也不動。」幸好Finn很快就知道自己到了安全的地方，牠已逃過被宰殺的命運。2016年時，Finn還是一頭小牛，Smith與Amanda會用奶樽餵奶給牠。時間過得很快，兩年過去了，現在Finn已成長為一頭健壯的公牛。

Finn的新伴侶Daisy。（finns.finnstagram@instagram）

更多寵物文章：【感動】主人葬狗B 狗媽拼命撥開泥土 只為再見一面

孩子們與牛牛一起成長

在這兩年間，Finn經歷了許多事情，「牠最喜歡就是到河邊游水，而在下雪的冬天，Finn會和小孩們一起堆雪人，雖然牠主要是負責破壞，但牠帶給家中每個人歡樂，我希望Finn能替每個人送上祝福，並將快樂帶給每一個人。」Smith說。

Finn很喜歡到河裡玩水，牠是Smith家不可或缺的成員。（finns.finnstagram@instagram）

2018年初，Simth一家更替Finn找來了新伙伴，就是另一頭母牛Daisy。Finn很喜歡Daisy，牠們經常在一起，但還是經常與Smith家的小孩一起玩。Smith家中除了有兩隻牛外，還有3隻狗狗。「我們有3個孩子，他們都很愛Finn。不過，有時候小孩會投訴，因為他們覺得Finn的生日派對，比自己的生日還要好。但我很清楚他們是彼此相親相愛的。」Smith說。不過，Amanda指其實家裡的狗狗在聖誕節時，最怕就是Finn走進房子裡。因為去年的聖誕節，Finn曾偷偷地咬了家中聖誕樹幾口，當時被Smith大罵了頓呢！

只不過是兩年，Finn已從小牛成長為一頭健壯的公牛了。（finns.finnstagram@instagram）

今年聖誕節，Amanda在社交平發放了Finn還是小牛（2016年）時的相片，網民看到後，都說Finn「實在很可愛」、「大得太快了」、「可否不要大得這麼快？」可見大家是多麼的喜歡Finn呢！