自來小貓不慎卡車底　同遊28公里後才被發現　7警員趴地營救

每逢冬天，貓貓總是特別喜歡躲在汽車引擎等溫暖的地方；然而，假如車主一個不留神發動了汽車，便可能會釀成悲劇。上周二（19日），美國紐約一隻小貓誤闖進別人的車底，與車主同遊28公里後才被救起，幸好最終並無大礙。

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本月19日上午11時多，美國紐約市Brooklyn區的一名車主在駕車期間，因看到一頭小黑貓在繁忙的馬路上亂竄，遂把車子停泊在旁，打算下車救起貓貓。但他下車後張望也不見貓貓身影，於是他便重新駕車出發。

小黑貓被卡在汽車底部。（Twitter@NYPD32Pct）

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該車主抵達了28公里外的目的地──Harlam區，他停車時赫然聽見貓貓的悲鳴聲。發現貓貓被卡在汽車底部的他，立刻向當地警方求助。當天氣溫僅得零下兩度，但仍然無阻警方救貓效率。

警方接報後迅即趕到現場，7名警員先用工具抬起車身，然後「圍圈」地趴在地上，防止貓貓逃脫再生危險。不久後，他們終成功伸手救出貓貓。雖然經歷了28公里的車程，但貓貓並無大礙。其中一名參與行動的警員名叫Christopher Chance，他為貓貓取名為「Chance」。

7名警員抬起車身後便趴在地上，伸手救出貓貓。（Twitter@NYPD32Pct）

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現時，「Chance」已被送到當地的動物收容所，等待被領養。該分局警員隨即把這次經歷分享至Twitter，獲網民們大力讚揚。