消防員花兩小時　救出被困煙囪間縫隙貓咪　寵主：這是聖誕節奇蹟

所謂好奇害死貓，有時候貓咪的好奇心，真的會招來橫禍。 一隻住在美國加州的貓咪，在聖誕節期間失去所蹤。最後主人聽到煙囪縫隙裡傳來喵叫，才發現貓被困沒法走出來。主人報警救助，而消防員也花盡了心思，花了兩個多小時才將這隻百厭貓咪救出。

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在美國密西根州底特律市，一隻玳瑁貓Noelle在聖誕節期間失蹤，最終主人發現貓咪被困在四面是水泥的煙囪縫隙裡。由於無法把貓咪救出，因此只能向消防員救助。消防隊長Matthew Walters到場了解情況後表示：「可能貓咪是希望外出探索，找個合適藏身的小洞，但牠似乎去了一個不該去的地方。」

貓咪掉到奇怪的位置裡，消防員要拯救也是困難重重。（Stacy Greborunis）

在本周四（12月27日）的上午10時30分左右，消防局收到一名寵主的求助電話，於是便派員到Stacy Greborunis的家。當消防員到場後，他們發現貓咪Noelle卡了在距離煙囪最少6英呎深的地方。這裡四面是平滑的水泥牆，貓咪根本沒法自行爬出來。消防員用盡了各種方法，包括用魚竿、激光筆、棒球練習棒等來引導貓咪，但都沒法順利將貓咪救出。

狹窄的縫隙，沒可能爬進去，只能想辦法讓貓咪爬出來。（Stacy Greborunis）

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Walters說他們縱然使用了一桶子的繩，但貓咪沒法緊抓著繩子跟著爬出，這令他們很苦惱。在他23年從事消防員的經歷中，曾遇到許多貓咪被困的難題。「最常遇到的，就是貓咪被困在樹上沒法下來。但這次有點不同，位置太窄狹難以下去救援，四周又平滑沒有可借力的地方。」

深6英尺，繩子可靠近到貓咪，但牠不懂抓著繩子爬上來。（Stacy Greborunis）

用套索方法救出

經過兩小時的努力，4名消防人員還是束手無策。最終，他們向當地的動物收容中心Ingham County Animal Control，借來了狗狗用的項圈與繩帶，然後藉著這套索，將貓咪圈起並救出。Walters表示，如果仍沒法把貓咪救起，他們打算致電給鄉鎮的建築部門，希望尋求專業建議，在不拆牆的情況下，將破壞減到最低並將貓咪救出。

幾經辛苦，終於把貓咪救起。（Stacy Greborunis）

當貓咪Noelle被救出後，Greborunis擁著貓咪喜極而泣，她憶述指在星期三晚後，就再也沒見過Noelle的出現。直到第二天的早上，家人才隱約的聽到喵喵聲，並發現Noelle被困。

寵主十分感激消息員充滿愛的拯救。（Stacy Greborunis）

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貓有九命？

Greborunis在Facebook社交平台裡上載了消防員救回貓咪的事，網民都大讚消防員很有愛，為貓咪付出了許多精神與時間。其中一位網民指，「那麼貓咪現在只有8條命了？」但Greborunis卻略帶哀傷的回應到：「也許只有7條了，當初牠身負重傷的來到我家門外，我很相信牠已用掉了一條命。」原來Noelle是在2015年12月時，突然出現在她家門外。喵喵聲驚動了她的家人，打開門時看到一隻滿身是傷的貓咪在哭泣，牠的頸部和肚子都受了傷。經獸醫急救後，貓咪才逃出鬼門關。

Greborunis表示貓咪有著不平凡的經歷，牠是隻幸運的貓咪。（Stacy Greborunis）

「牠還剩多少條命呢？這實在是聖誕節奇蹟。不過Noelle真的很堅強，我相信牠是隻幸運的貓咪，牠會一直陪伴著我。」Greborunis摟著貓咪說。