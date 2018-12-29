2歲貪玩貓貓元朗走失逾20天　貓主內疚：我是否不應讓牠出外玩

21天前，2歲大的虎斑橘貓「哥哥」因貪玩而從窗戶溜到位於元朗黃屋村的住所外，3周來音訊全無，令其主人陳小姐萬分憂心。陳小姐連日來放下一切工作，每天花8小時四出尋貓。愛貓的失蹤令她深感自責，質疑自己以往讓貓貓自由活動的做法是否錯誤。

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事發於12月7日晚，貪玩的2歲虎斑橘貓「哥哥」趁主人陳小姐煮食期間偷偷地從元朗黃屋村住所的窗戶溜走。當時牠身上並無配戴任何飾物，身上的橘色虎斑紋是牠最明顯的特徵。

「哥哥」身上的橘色虎斑紋是牠最明顯的特徵。（受訪者提供）

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讓愛貓自由活動 卻令牠陷險境

起初，陳小姐以為牠會像以往般很快回家，因此並沒立刻追在牠身後。原來這2年來，陳小姐一直也習慣打開窗戶，讓牠自由地外出。陳小姐此舉並非對貓貓安危漠不關心，而是不忍牠們終日被困室內，與被軟禁無異；自「哥哥」走失後，她直言感自責：「好似愛佢變成害佢。」最令她擔心的是，「哥哥」早前因尿道發炎而需服用抗生素，療程截至走失當日仍未完成。

「哥哥」早前因尿道發炎而需服用抗生素，療程截至走失當日仍未完成。（受訪者提供）

5度接報發現「哥哥」 每次均失望而回

翌日早上（8日），陳小姐因仍未見「哥哥」回家，遂向村內鄰居查問。可是，得到的回答總是令她失望。心知不妙的陳小姐馬上列印告示，在村內每個角落及附近一帶張貼。3周以來，陳小姐放下工作，每天四出找尋愛貓。期間，她曾5度接獲通知指發現疑似是「哥哥」的貓，可惜每次都令她失望而回。

陳小姐曾5度接獲通知指發現疑似是「哥哥」的貓，可惜每次都令她失望而回。（受訪者提供）

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貓主：貓貓改變了我的人生

陳小姐坦言，「哥哥」對她而言早已如家人般。她續指：「佢（哥哥）可以話係改變咗我人生。」2年前，她在村內遇上兩隻僅兩個月大的流浪貓，自此改變了她的生活。貓貓們後被命名為「哥哥」和「弟弟」。

貓貓的出現，令一向甚少和鄰居交談的她變得熟稔起來，令她和丈夫感情更要好，令她放下了「貓很高傲」的偏見。

2年前，陳小姐在村內遇上兩隻僅兩個月大的流浪貓，從此大大改變了她的生活。（受訪者提供）

「哥哥」和「弟弟」感情要好。（受訪者提供）

雖然「黃金72小時」早已過去，陳小姐從未萌生放棄念頭，仍堅持每天花8小時尋貓。如任何人有「哥哥」消息，可致電9221 4441聯絡陳小姐。