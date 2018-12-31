碧咸6000萬豪宅兩度被竊　養狼狗做新保安

碧咸家族再添新成員！牠是德國牧羊犬Logan。原來碧咸位於英國中南部的豪宅，近月連續兩度被賊人入屋爆格，因此只好加強保安，這位新成員將會負責看門口。

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Romeo Beckham在聖誕節上傳與Logan的合照。 (Instagram圖片：romeobeckham）

兩度有賊入屋

碧咸（David Beckham）在英國中南部柯斯沃區擁有一棟價值約6,000萬港元的豪宅，早前曾一個月內兩度遭賊人入屋，企圖偷竊。

2018年10月19日，碧咸與家人出發到澳洲時，大宅曾一度有賊人潛入大宅。同年11月14日，即事隔不足一個月，當他們再次出發到倫敦西部，再度遭賊人光顧。雖然碧咸家中已聘請7名保安，算得上是守衛森嚴，但仍無阻賊人犯案。

碧咸帶Logan巡視大屋外圍。（Dailymail）

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Logan乖巧地聽從碧咸指令。（Dailymail）

養狗加強保安

為免再有賊人入屋，碧咸近日再度為大宅加強保安，不但增加保安巡邏的次數，更增添了一位新「保安員」德國牧羊犬Logan。早前，外國傳媒便拍到碧咸帶Logan巡視大宅的情況。而聖誕節當天，碧咸的兒子Romeo Beckham，亦在IG上張貼與Logan的合照。

他們一人一狗相處融洽。（Dailymail）

碧咸原本養了兩隻英國曲架犬「Olive」和「Fig」，可惜兩狗的保衛能力不高，即使有賊人入屋，牠們仍無力招架。這次碧咸一家便飼養了一隻用於防衛的德國牧羊犬「Logan」，盼這次加強保安後，不會再有賊人企圖入侵。

德國牧羊犬，又稱為狼狗。由於體型強壯、性格忠心，具有極強的工作能力，因此世界各地包括香港警隊都會採用德國牧羊犬作為警犬。

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