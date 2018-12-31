柴犬哥Hero思念出差遠行姐姐　竟在視頻前哭了

狗狗即使喜歡與你鬥氣，但其實在牠們心底裡你是不可或缺的部分！ 網上最近流傳一張感動相片，事緣台灣一位女主人早前要出差到上海數天，當姐姐視頻回家欲向家人報平安時，平時對她不睬不理的柴犬竟立刻跑到螢幕前乖乖視訊，席間小嘴巴還不停發出「嗯嗯」地哭著，彷彿在說「姐我好想你啊！」

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家人表示Hero一聽到姐姐的聲音，就立刻跑到螢幕前乖乖與她視訊，席間小嘴巴還不停發出「嗯嗯」地哭著，非常可愛！（Facebook圖片：Jackey wu）

從照片中，可見柴犬Hero露出燦爛笑容，目不轉睛地看著手機螢幕裡的姐姐，「想念你」三字彷彿鑿了在狗狗臉上，視頻期間 Hero 還不斷翻肚撒嬌，最搞笑的是當姐姐問到柴柴有否想念她時，狗狗竟激動地「嗯嗯」地回應，場面非常感人！

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家人表示，長達10分鐘的視訊中，Hero全程都在緊盯螢幕裡的姐姐，好像害怕一旦掛斷了就要待很久，才會再次看到姐姐的出現。（Facebook圖片：Jackey wu）

家人表示，10分鐘的視訊中，Hero全程都在緊盯螢幕裡的姐姐，好像害怕一旦掛斷了，就要待很久才會再次看到姐姐的出現。家人又表示當掛斷電話後，原本開心的Hero，心情立即變得落寞，走到客廳悶悶不樂地趴著，眼角還泛著一絲淚光，但當聽到「明天再跟姐姐視訊」時，又立即高興地搖著尾巴，「賊頭賊腦的Hero平常最喜歡欺負姐姐，所以這次願意坐下來視訊，實在令我大感不可思議！」家人說道。

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主人後來將感人照片上傳到Facebook群組「柴犬大學 下課10分鐘」，不少網友都表示被Hero暖心感動，紛紛表示「小柴一定也想姐姐了」、「姐姐沒白疼啦」、「我家都不跟我視訊QQ」、「別人家的柴總不會讓我失望」、「好窩心很感動！」