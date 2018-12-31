野蠻媽媽欲摸導盲犬遭拒　竟破口大罵　訓練員：狗狗以為闖禍了

美國賓州匹茲堡一間商場早前發生衝突，事緣導盲犬訓練員梅根（Megan Stoff）當時正帶著狗狗在商場訓練，及後一名母親前來詢問，可否摸一下狗狗，訓練員基於正訓練狗狗為由拒絕，豈料這位媽媽竟走到訓練員面前怒吼，嚇倒在場的狗狗。 爭執過程被途人拍攝並上載至網絡，不少網民都怒轟該名母親行為無理。

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Megan表示當時她考量到讓人摸狗狗的做法會干擾到狗狗的訓練，因此才會明確拒絕該名母親的要求，「沒想到幾分鐘後，這位媽媽抱著女兒，走到我面前大聲呵斥，表示不滿被拒絕。」Megan又表示對事件感到委屈，原因在導盲犬Nala的背心上明明就很清楚的寫著「不要摸我，我在工作」的字樣。

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Megan表示當時正在訓練的導盲犬Nala的背心上已很清楚的寫著「不要摸我，我在工作」的字樣，對該名母親的指責感到不解。（截圖自ML Leigh影片）

從影片中可見，該名媽媽足足向Megan罵了三分鐘，由於聲音頗大的關係，在場的導盲犬都因此而嚇倒，只見狗狗們滿臉委屈地看著該名母親，以為闖了甚麼大禍，訓練員見狀立即蹲在地上不停安撫狗狗，以免干擾到之後的訓練。

訓練員幾乎每天都接觸摸要求

Megan當地媒體訪問時表示，訓練人員幾乎每日都會被途人詢問可否觸摸導盲犬，「不少民眾都不清楚他們不應與狗狗有過多的接觸，因為這樣會分散牠們的注意力。」Megan又補充，除了身障人士會申請導盲犬，其他如癲癇、糖尿病、創傷後壓力症候群患者亦有機會申請狗隻協助。

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Megan表示拒絕該名母親觸摸狗狗的要求後，該名媽媽竟走到她面前大聲呵斥。（截圖自ML Leigh影片）

短片上載至今兩星期已累積多達1,306 萬觀看數，不少網民都怒轟媽媽行為無理，嚴重阻礙狗狗訓練，「該名母親不識字嗎」、「帶著女兒還潑婦罵街」、「狗狗也被她嚇壞了！」