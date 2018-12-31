觀塘貓貓29樓危站　網民轟：又一個不裝窗網的例子

觀塘寶達邨貓貓危站窗台！

今日（12月31日）下午有網民貼上一張貓貓危站窗台的相片，相中一隻啡白的貓貓瑟縮在窗台，險象環生。發文的網民更稱，該處是寶達邨達安樓29樓，拍攝者已致電愛護動物協會求助。有網民批評貓貓主人不負責任，釀成今次意外：「又一個不裝窗網的例子。」

愛協表示，在今日下午4時已用繩索將貓貓救回屋內，職員亦已勸告戶主安裝貓網，防止意外再發生。