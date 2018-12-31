觀塘貓貓29樓危站　網民轟：又一個不裝窗網的例子

撰文：羅俊文
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觀塘寶達邨貓貓危站窗台！
今日（12月31日）下午有網民貼上一張貓貓危站窗台的相片，相中一隻啡白的貓貓瑟縮在窗台，險象環生。發文的網民更稱，該處是寶達邨達安樓29樓，拍攝者已致電愛護動物協會求助。有網民批評貓貓主人不負責任，釀成今次意外：「又一個不裝窗網的例子。」
愛協表示，在今日下午4時已用繩索將貓貓救回屋內，職員亦已勸告戶主安裝貓網，防止意外再發生。
貓貓看似吃了驚，動也不敢動。（毛孩關愛組）
觀塘寶達邨今日下午發生一宗貓貓危站事件。愛協發言人指，今日下午約兩時，接獲市民求助，指一隻虎紋、白色的雄性家貓，跳出窗外，在寶達邨達安樓29樓外危站，救援人員趕到後即時聯絡戶主，至下午4時，用繩索將貓貓救回屋內，並歸還予戶主。愛協發言人指，涉事戶主並無安裝窗網，職員已勸告戶主安裝。
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貓貓瑟縮在窗台，情況十分驚險。（愛協提供）
不少網民看見貓貓危站，都直呼驚險：「 希望佢唔好跌落嚟 。」、「好危險，祝福。」亦有網民批評戶主不負責任：「 又一個唔裝窗網的例子。」「戶主應該自己站出窗台，嘗試一下驚險滋味。」
愛協職員用繩索將貓貓救回。（愛協提供）
愛協職員將貓貓交還予主人。（毛孩關愛組）