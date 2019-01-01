貓店長被偷走　酒吧老板千里尋親：找遍每個角落也要找到

寵物的價值，往往是不能用金錢去衡量的。 近日在青海，有酒吧裡的貓咪被陌生男子抱走，老板四出張貼街招，每日以淚洗臉，並指貓咪雖然不值錢，但感情特別深厚，希望抱走的男子能把貓咪送回。

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在青海西寧，有一隻橘貓在12月15日時，被一名陌生男子抱走。雖然整個過程都被閉路電視拍下，但至今已半個多月，仍未尋回。酒吧老板每天都四出貼尋貓啟事，希望能找回貓咪。

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橘貓在酒吧裡，為不少人帶來歡樂。 （梨視頻）

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酒吧老板指貓咪很有靈性，當你一個人走進酒吧，或者心情不好的話，貓貓便會主動走前，靜靜的坐在你身旁陪著你。貓咪雖然不值錢，但感情特別好，已養了多年，希望貓咪可回到酒吧。

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老板夫婦兩人，白天便外出貼街招，每天貼差不多100張，希望找到貓咪下落。老板娘表示：「找遍青海的每一個角落，也要把牠找到！」