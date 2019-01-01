失蹤愛貓突重現　男孩瞬間狂喊　貓貓：奴才別哭了

能夠永遠和寵物一起，是每位主人最大的願望。在2018年的平安夜，這位居住在挪威的小男孩，便收到一份最驚喜的聖誕禮物。他回家後，驚見失蹤七個月的貓貓。他立即上前抱緊愛貓，久別重逢一刻，貓貓亦認得主人，馬上為他舔走臉頰上的淚水，令人感動不已。

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男孩回到家裡非常驚訝。（影片截圖）

早前（12月27日）外國娛樂平台「LADbible」上載了一段影片，片中拍攝著一位小男孩Daniel回到家裡，一臉不可置信地向鏡頭，更說道：「天啊，真的是你！」原來鏡頭的後方，站著一隻貓貓，牠叫作「Plumbo」，是Daniel的心肝寶貝。可惜，牠在7個月前失蹤後，一直音訊全無。他抱著Plumbo後，立即流下男兒淚，他一邊哽咽，一邊對牠說：「你終於回來了......真的好想你......」

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感動相遇一刻。（影片截圖）

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Plumbo認得心愛主人後，馬上為他舔走臉上的淚水，讓他不禁露出笑容，這人貓重遇的場面相當感人。相信這是Daniel在2018年的聖誕節裡，收到最佳的聖誕禮物。

這段令人感動的影片上載到Facebook後，獲得不少網友點撃及分享，他們指出：「小貓很高興看到他」、「貓也一定愛他」、「有史以來最好的聖誕禮物」，亦有網友表示：「希望我的貓都可以早日回來。」