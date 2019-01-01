小女孩照顧46隻動物　苦心媽：動物應放在生命第一位

要教導小朋友做個負責任的人，最佳的方法就是以身作則。 在蘇格蘭，有一個家庭，家中養了46隻小動物，而負責照顧的，就是母親與兩名孩子。母親表示，希望透過日常的照顧培養孩子們有責任心，並讓她們清楚明白到，應讓動物們永遠放在生命中的第一位。

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每天早上，Poppy都會與姐姐一起去餵兔子和天竺鼠，然後才去上學。（SWNS）

來自蘇格蘭東艾爾郡的莫赫林小鎮，當中有一個家庭，在家裡飼養了46隻小動物，猶如小動物園般。41歲的媽媽Bella Wyllie，本身是藥劑師，但由於極喜歡小動物，所以不時會把小動物帶回家。如今家裡已飼養了24隻小兔子、11隻天竺鼠、5匹馬、3隻虎皮鸚鵡、2隻狗和1隻守宮。

聖誕節前，Wyllie家又接來了3隻新的小兔子。（SWNS）

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Wyllie表示，她希望教導兩個女兒，包括7歲的Poppy以及12歲的Holly，照顧家中小動物們的起居飲食，做個負責任的主人。Wyllie表示：「如果我們想去旅行的話，就必須要有周詳計劃，因為我們不能把家裡小動物忽略掉。就算是周末要外出，都會預先準備好。不過，我的丈夫不太認同，他總是笑著說我的行為是瘋了。」

7歲的Poppy與家人一起，照顧46隻小動物。（SWNS）

媽媽Wyllie極喜歡不同的小動物，那麼女兒們呢？小女兒Poppy說：「我喜歡照顧這些小動物，這裡的小動物，我都喜歡！每晚我都要確認小動物們得到妥善的照顧，才會安心地去睡。」大姐姐Holly也說：「我家的成員有很多，為了小動物們幸福和健康，我付出的一切都是值得的。」

我非常喜歡小動物，晚上要確保牠們得到照顧後，才會睡得安心。（SWNS）

每天早上，兩姐妹在上學前，都要去餵食兔子和天竺鼠，這大約需要30分鐘的時間。另外，Holly和Poppy也要每周兩次，去清理兔子與天竺鼠的籠子。還有就是星期四和星期五放學後，這是小孩們最忙的時間，她們要花兩至三小時，去帶馬匹做適當的訓練。而星期六早上和星期日全天，兩姐妹都要忙著照顧馬匹，令馬匹有足夠的運動量。

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有一次，當妹妹Popyy得悉有人殘忍地將小兔子放到抽屜裡飼養時，善良的Poppy顯得相當激動，她手繪了一張海報，勸喻所有寵主都應該善等自己的小動物。而這海報，更被放了在當地的寵物店呢！

當Poppy知道有隻小兔子被養在抽屜裡時，她手畫了一張海報，希望大家都要做個負責任的主人。（SWNS）

小動物除了需要一個舒適乾淨的籠子、乾草、清水和食物外，還需要愛和關懷。因此，Wyllie強調：「不要讓小動物只在聖誕節時才成為你的回憶，要讓小動物成為生活中的一部分，時刻留美好的記憶。」Holly和妹妹Poppy一樣，都喜歡小動物，會相當投入去照顧，盡最大努力去清理籠子。「小動物們教會了孩子許多的事，包括她們必須負上責任，風雨不改的去餵飼小動物們。我要讓孩子們知道，這些動物們應永遠在生命中佔在第一位！」Wyllie說。