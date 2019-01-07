【寵物節2019】貓狗生肉糧、乾糧有幾抵？會場優惠一覽

被稱寵物界工展會的「香港寵物節2019」又嚟喇！買得飛入場大家唔想空手而回，《香港01》精選咗幾款超抵寵物糧畀大家，等大家可以睇定心水貨品！
→→→點擊購買寵物節2019門票←←← （只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）
英國原材料製作之生肉糧
相關文章：【寵物節2019．持續更新】Pet Show網上買飛教學．食、玩、買優惠
相關文章：【寵物節2019】7間灣仔會展附近寵物友善餐廳 行到攰充電無難度
相關文章：【寵物節2019】交通秘笈 8間寵物友善Call車公司收費表
Poppy’s Picnic生肉糧
源自英國，以100%英國原材料製作。
草本加護配方$130／3盒；成犬均衡配方$140／3盒；超小型犬配方$110／3盒。
購買攤位：J35、J59 Petisserie
新年福袋集乾糧、零食、洗毛水於一袋！
▼▼▼點撃圖片看優惠詳情▼▼▼
「豬」運亨通福袋$398(原價$648) 低至6折
一個福袋共有六件產品，包括：Livin' Wild紐西蘭天然無穀物狗糧或貓糧乙包、T.N.A.悠遊餐包（鮮食包）兩包、T.N.A.功能小食乙包、Fur Babe毛小孩寵物洗毛液300ml乙支、自然牧場鹿零食乙包。
購買攤位：J61 Elite King Corporation Limited
相關文章：【寵物節2019】免費贈品攻略 1000包試食裝、利是封一網打盡
相關文章：【寵物節2019】4款智能用品率先睇 冷暖窩對抗日夜溫差
Mr Raw 急凍生肉糧$300／兩包
Mr Raw 急凍生肉糧
比利時製造優質生肉糧，採用單一蛋白質來源避免食物過敏，高蛋白、低脂肪、低鈉。
原價$180／包，會場試食價$300／兩包。
每人限買兩包。
購買攤位：B81 Mr Raw
台灣鮮吃肉丸子，即開即食零味精。（每款$46）
台灣鮮肉丸子
製作過程經高温殺菌，可於常温儲存，無須冷藏，開封即食。
三款口味包括：經典雞肉丸子、白醬甜薯雞肉丸子、哞哞牛肉丸子。
不含糖鹽、味精、色素、防腐劑，寵物可以安心食用。
每款台灣鮮肉丸子售價為$46。
購買攤位：C76 Biopet Limited
Kakato寵物罐頭大優惠！
Kakato卡格
購買任何卡格食品組合，即送卡格全新口味70克慕絲3罐。
購買攤位：F25 KAKATO PREMIUM PET FOOD
相關文章：【寵物節2019】第6屆冠軍貓展接受報名 唐貓、混種貓也可參賽
相關文章：【寵物節2019】貓界清明上河圖展出 一幅國畫100隻貓有咩睇？
Wellness 寵物乾糧
▼▼▼點撃圖片看優惠詳情▼▼▼
Wellness 寵物乾糧
CORE狗糧低至49折！經典原味配方（4lbs）、幼犬配方（4lbs）$110。
Simple狗糧低至45折！無穀物三文魚單一蛋白配方（4.5lbs）、無穀物火雞單一蛋白配方（4.5lbs）$95。
CORE貓糧低至4折！無穀物幼貓配方（2lbs）$60；無穀物火雞鴨肉配方（5lbs）$260，買一包送一箱12包貓濕糧。
購買攤位：H22 & H25 RICH SOURCES (HK) LTD
Salmon4pets 阿拉斯加三文魚小食 $48／包（買一送一）
Salmon4pets 阿拉斯加三文魚小食70g
原材料選用來自美國阿拉斯加野生三文魚，含有豐富EPA及DHA，能促進血液循環，有效加強皮膚的抵抗力
原價$48／包，寵物節會場優惠買一送一
每天限量300包，售完即止。
購買攤位：P31 Pet Pet LTD
Nature's Variety Instinct 生肉無穀物系列
▼▼▼點撃圖片看優惠詳情▼▼▼
Nature's Variety Instinct 生肉無穀物系列
五款功能性乾糧、主糧，包括雞肉腸道健康、雞肉免疫系統、雞肉增強活力、牛肉蔬菜、雞肉蔬菜。
各款細包裝0.75oz以會場優惠價發售。
$42／包；$320／10包（平均$32／包）；$530／30包（平均$17.67／包）
購買攤位：A35 Bark N Purr Trading