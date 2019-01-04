【寵物節2019】主人寵物才藝比拼　烹飪、護理、運動全方位較量

1月18至20日是「寵物界工展會」香港寵物節2019的大日子，今次一如既往會在香港會議展覽中心Hall 3 舉行。 香港寵物業商會（HKPTA）今年會舉辦「寵物武林盛會」，一個集寵物美容、護理、攝影、烹飪、運動，多個比賽於一身的盛會，讓寵主們可以互相交流照顧寵物的心得。即使沒有參加比賽的寵主，亦可以到場分享參賽者的成果，更可以投票選出比賽的勝利者！

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寵物盛宴烹飪賽

活動時間：1月20日（星期日）下午1時至3時半

如果平日喜歡為愛寵烹調食物，自問又廚藝了得，不妨報名參加這場寵物盛宴烹飪賽，在眾人面前一展廚藝！

參賽者須為寵物設計一道菜式，即場有一小時預備及烹煮示範烹調。完成後參賽者各有一分鐘時間作介紹。大會將以菜式整體感覺、外觀、美味、營養評分，選出冠、亞、季軍之餘，亦有營養滿點獎、創意十足獎、美味無敵獎。各參賽者可獲發證書一張，而勝出比賽之參賽者可獲獎杯及獎品。

報名或查詢：64360168

鸚鵡才藝比賽

活動時間：1月19日（星期六）下午5時半至6時半

鸚鵡向來多才多藝，部分更懂得踏單車。假如家裡的鸚鵡擁有奇技，千萬不要埋沒牠們的表演細胞，帶牠們參加這場鸚鵡才藝比賽吧！

首輪初賽將會在貝貝鳥Facebook舉行，寵主在1月10日前，把鸚鵡得意才藝短片 inbox 給貝貝鳥，他們其後會公開予各鳥奴投票，票數最多10 位參加者，便可以晉身決賽，帶愛雀親身到現場表演。

報名或查詢：56830860 / 貝貝鳥

（GREAT DRAGONS）

鬆獅蜥感觀比賽

活動時間：1月20日（星期日）下午3時半至6時

鬆獅蜥顏色美態多變，每隻都獨一無異，如果家有漂亮的鬆獅蜥，不妨帶牠參加這場鬆獅蜥感觀比賽！

這次是亞洲首次舉辦的鬆獅蜥感觀比賽。其初賽會由GREAT DRAGONS按鬆獅蜥的顏色、紋路及健康情況進行篩選，最出色10位參加者將會在比賽當天現身會場，讓大家一睹牠們的美態。再由香港寵物業商會及和GREAT DRAGONS創辦人選出冠軍！

報名或查詢：GREAT DRAGONS

寵物武林盛會攝影比賽

活動時間：1月20日（星期日）下午6時

平日為愛寵拍下漂亮的照片，卻找不到分享的溝道？一於參加這個寵物武林盛會攝影比賽！

比賽設立兩棲及爬蟲組、哺乳動物組、雀鳥組，參賽者可於1月15日前，把照片email給大會。照片需以HD拍攝及未曾公開傳閱，且不能網上借圖修改，一經發現將會取消其資格。

照片將會在Facebook作公開投票，及後會挑選10張最出色照片，晒成實物照片置於會場展示，最後由評判團投票選出冠、亞、季冠。

報名及查詢：info@hkpta.org.hk

「寵動全港」Hong Kong Pet's Athletic Meet！

活動時間：2019年1月19日及20日（星期六及日）下午1時至7時

狗狗最喜歡跑跑跳跳，這次寵物節舉行了一個健康的狗狗體育運動會，讓牠們一展身手，主人跟寵物更可增進彼此的感情。

運動會設立四項賽事，包括：50呎短跑、50呎跨欄、8字隨行及跳遠，歡迎任何犬種參加，競逐冠軍寶座！

報名表格：https://goo.gl/forms/ayDvu2b2jgjkY4yt2