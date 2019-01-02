7隻超萌金毛BB開飯　網民驚嘆：太可愛了吧！

不少寵主或許都會好奇，到底狗BB的日常生活是怎樣的呢？最近，便有寵主把金毛尋回犬媽媽顧小孩的影片上載到網路，吸引不少網民觀看。

影片內容是一隻金毛媽媽打開家裡的圍欄後，一群可愛的金毛BB逐一走出來，然後一字排開吃飯！牠們的樣子萌翻全網絡，影片轉載到Instagram短短7天，已經有超過80萬觀看次數，到底牠們有多可愛呢？