7隻超萌金毛BB開飯　網民驚嘆：太可愛了吧！

撰文：胡巧欣
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不少寵主或許都會好奇，到底狗BB的日常生活是怎樣的呢？最近，便有寵主把金毛尋回犬媽媽顧小孩的影片上載到網路，吸引不少網民觀看。
影片內容是一隻金毛媽媽打開家裡的圍欄後，一群可愛的金毛BB逐一走出來，然後一字排開吃飯！牠們的樣子萌翻全網絡，影片轉載到Instagram短短7天，已經有超過80萬觀看次數，到底牠們有多可愛呢？
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到底狗媽媽平日是怎樣照顧孩子的呢？早前，有網友在抖音上載了一段金毛尋回犬BB吃飯的影片，內容當寵主為小狗準備好食物後，金毛媽媽便幫忙打開柵門，圍欄內七隻可愛的狗BB聞到香噴噴的狗糧後，逐一走出來，一字排開吃飯。實行自己的孩子自己顧！
▼▼▼點撃睇片▼▼▼
金毛媽媽非常有愛，牠把門打開一會兒後，原以為狗BB都已經全部走出來，想把門關上，結果發現還有五隻狗BB，走路慢吞吞，仍然留在圍欄裡，只好站在一旁，等牠們出來。當所有狗BB都從圍柵裡出來，並一字排地吃飯，金毛媽媽才安心下來，坐在旁邊看著牠們，場面非常溫馨。
▼▼▼點撃圖片看金毛BB萌樣▼▼▼
影片被專門分享狗狗可愛影片的Instagram帳戶「wow.cute.dog」轉載，發佈短短7日已經累積多達80萬（807,352）觀看次數，近9萬用戶點撃（88,439），更有不少網友都留言大讚狗BB們「很可愛」！