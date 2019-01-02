寵物誤吞物件X光底片曝光！　網民：搞笑程度媲美戇豆先生！

一直最令寵主頭痛的，一定是家中毛孩無時無刻都非常貪食，有時甚至會將一些意想不到的東西放入口裡。 《獸醫執業新聞》早前就舉辦了一年一度的「牠們吃了甚麼？！」比賽，鼓勵獸醫主動上載曾醫治動物的X光片，看看哪隻動物吞下的東西最令人目瞪口呆。呈上的作品亦沒有令大會失望，「食物」種類可謂千奇百趣，錢幣、燈泡，麵包刀、甚至「不求人」皆榜上有名，現在就讓我們一起看看這些寵物的「創舉」吧！

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云云參賽作品中，來自德州「Paws & Claws」動物醫院的梅索尼耶（Shawn Messonnier）獸醫成為是次比賽冠軍，他表示早前曾為一隻青蛙照X光時，發現牠胃中出現多達30粒顆石頭，主人後來才驚覺愛寵竟把籠內用作裝飾的石頭全部吞下，Shawn更笑說青蛙施手術後經已完全康復，主人從此亦不敢再於籠內放置任何石頭。

來自德州「Paws & Claws」動物醫院的梅索尼耶（Shawn Messonnier）獸醫成為是次比賽冠軍，他表示早前為一隻青蛙照X光時，發現牠胃中出現多達30粒顆石頭，主人後來才驚覺愛寵竟把籠內用作裝飾的石頭全部吞下！（資料圖片）

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令人驚訝的當然不止上述的小青蛙，來自佛羅里達州一隻6歲狗狗馬利（Marley）亦成為是次比賽的焦點！事緣狗狗看見主人放下插滿蔬菜及肉肉的串燒燒烤針後，竟趁著主人走開時吃下其中一支針！當主人回頭看時才驚覺Marley已將燒烤針吞下。負責診治狗狗的獸醫高斯曼（Tim Gossman）表示，主人起初都不敢相信毛孩吞下了燒烤針，「後來我做了X光檢查向他證明，最後真的看到燒烤針清晰地出現在狗狗的胃內。」

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狗狗尤達（Yoda）也不比Marley遜色，牠亦成功吞下一個木製「不求人」，更令人驚訝的是，其長度幾乎與牠身軀一樣！（資料圖片）

狗狗尤達（Yoda）也不比Marley遜色，牠亦成功吞下一個木製「不求人」，更令人驚訝的是，其長度幾乎與牠身軀一樣！還有太多令人驚訝的例子，現在就讓我們一起觀摩一下愛寵們的「創舉」吧！