【毛孩與我】女泰山義載寵物睇急症　一程車歷生死：幫人都會傷心

人遇到意外可召救護車請求幫助，但當貓狗遇到同類事件又該怎麼辦？ 樂於助人的孔惠儀（Nicole）有見香港的寵物救護車發展滯後，去年10月底於Facebook發起義載行動，她在工餘時間為有需要看急症的寵物義載，獲取到快樂及滿足感，原本以為能建立心中的「烏托邦」，但到最後竟發現，義載並不是單純的快樂，有時面更要對死亡的痛悲。

Nicole從小居住西貢，經常會與貓貓狗狗一同出入，名符其實一位「女泰山」！（ 鄧凱愉攝）

從小居住於西貢的Nicole可說是一名「女泰山」，家裡共養六隻狗、兩隻貓、土撥鼠、還有樹蛙等，最令人敬佩的是，每隻動物均是領養回來的：「由細到大我都係同啲貓貓狗狗一齊通山跑，玩到累就一齊返浩浩蕩蕩返屋企食飯，都可以話係一個「野孩子」，哈哈！」

本著助人為樂精神，Nicole去年10月於Facebook各大寵物群組發帖，表示希望在工餘時間為有需要看急症的寵物，提供義載服務，相當有心！（網上截圖）

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網上發帖提供義載 獲過萬網民支持

大概每位「野孩子」都有著共同的特質，就是總是為毛孩子著想。

本着助人為快樂之本精神，Nicole於去年10月在Facebook各大寵物群組發帖，指希望在工餘時間為有需要看急症的寵物，提供義載服務：「我要講明先，我絕對明白『搵食車』司機嘅難處！但我好記得有次喺網上面有寵主話，同狗狗搭緊的士嗰陣的士司機專登不停大力煞車，令到毛孩子好唔舒服，咁橫掂我有車牌，不如索性幫下有需要嘅人啦！」帖文一出，網民一呼百應。

Nicole從事職物業管理客戶服務行業，朝九晚六上班，規律的工作時間令她更容易拓展興趣。（ 鄧凱愉攝）

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基本上每一次我收到求助個案，我都會問清楚寵物嘅身體情況。嘩！如果隻寵物病到得返半條命，仲等我嚟？叫的士啦！頭30分鐘對小動物嚟講真係好關鍵！ 孔惠儀（Nicole）

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工作時間規律 冀幫助有需要寵主

Nicole從事職物業管理客戶服務行業，朝九晚六上班，規律的時間表令她更容易拓展興趣，「平日夜晚7點時後，同埋星期六、日全日，我都會免費接載有需要嘅貓貓狗狗去睇急症。」

問到有否遇過主人要求帶他的寵物到處遊山玩水，Nicole表示至今已拒絕幾個「客人」的要求，「我真係唔怕攰，但我真係唔想自己嘅好心俾人濫用咗！基本上每一次我收到求助個案，我都會問清楚寵物嘅身體情況。嘩！如果隻寵物病到得返半條命，仲等我嚟？叫的士啦！頭30分鐘對小動物嚟講真係好關鍵！」

Nicole表示帶寵物外出遊山玩水的「義載要求」一律拒絕，她坦言希望幫助真正有需要的主人及寵主。（ 鄧凱愉攝）

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義載後發現與幻想存在落差

起初本著助人為樂精神，去幫助有需要的人和寵物，但Nicole經過幾次義載後，卻發現事情不是想像般的簡單，「初初做義載係因為我想喺幫助人嘅途中搵到幸福快樂嘅感覺，但最近我發現，義載唔係只有快樂嘅感覺，原來都會唔開心。」

Nicole指早前曾接載一隻懷孕中的拉布拉多犬，但由於車程遙遠，未能及時送到獸醫診所接生，最終3隻狗BB胎死腹中於車內，Nicole坦言因為此事而反問自己：「是否應繼續做義載？」

Nicole指早前曾接載一隻懷孕中的拉布拉多犬，但由於車程遙遠，未能及時送到獸醫診所接生，3隻狗BB最終胎死腹中於車內，她坦言因此事而反問自己是否應該繼續做義載。（ 鄧凱愉攝）

我其實好希望多啲人可以知道，香港喺義載服務呢個領域上出現咗一個非常貧乏嘅困境，而Nicole呢班人嘅出現正正打破咗固有嘅缺口，始終佢哋大多都有養寵物，經驗以及同理心一定會強啲！ 獸醫全智美

全智美指，普遍港人為動物提供義載服務的意識比其他國家薄弱，又表示曾有客人因交通問題而致愛寵延誤救治。（ 鄧凱愉攝）

獸醫：香港義載寵物意識較薄弱

面對香港寵物接載服務貧乏，獸醫全智美表示，曾有客人因交通問題而致愛寵延誤救治，「試過有寵物誤食人嘅藥物或者老鼠藥，由於主人因為交通問題送唔切佢去獸醫院洗胃，最後唔好彩走埋（離世）。」

全續指，普遍港人為動物提供義載服務的意識比其他國家薄弱，「我其實好希望多啲人可以知道、香港喺義載服務呢個領域上出現咗一個非常貧乏嘅困局，而Nicole呢班人嘅出現正正打破咗固有嘅缺口，再加上佢哋大多都有養寵物，經驗以及同理心一定強啲！」

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