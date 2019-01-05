【8日傳2宗】狗狗被留停機坪暴曬40分鐘中暑身亡　維珍航空遭狂轟

在剛過去的聖誕節翌日（26日），理應是一個值得慶賀的日子；但澳洲一名狗主卻經歷了人生最傷心的離別。澳洲一名女子帶著愛犬乘搭維珍航空前往悉尼，豈料下飛機時卻被職員告知愛犬已身亡。該女子表示她在飛機上看到愛犬被獨留在停機坪上暴曬超過40分鐘。 僅數天後，維珍航空被揭再發生同類事件，幸好這次的狗狗安然無恙地抵達目的地。事件引來網民們不滿，而維珍航空則表示正調查意外原因。

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12月26日，澳洲女子Kristina Maccabee和丈夫帶著愛犬──6歲的法鬥「Bruno」一同乘搭維珍航空返回悉尼。他們在機艙內坐下後，聲稱看到「Bruno」被獨留在停機坪上超過40分鐘，身旁並未見食水；而當日氣溫高達31度。

澳洲女子Kristina Maccabee聲稱看到愛犬「Bruno」被獨留在停機坪上超過40分鐘。（Facebook@Kristina Maccabee）

Kristina在登機前已慎重提醒職員，因法鬥屬於扁鼻狗，容易有呼吸問題，須特別照顧。但可惜，當飛機抵達悉尼時，維珍航空的職員卻指「Bruno」已去世。心碎的Kristina其後帶「Bruno」到動保機構RSPCA進行驗屍，證明牠是因中暑身亡。

「Bruno」被證實因中暑身亡。（Facebook@Kristina Maccabee）

事隔僅數天，維珍航空再被揭將動物留在停機坪40分鐘！Lucy Shearer日前帶著混種貴婦狗「Frankie」乘搭維珍航空從開恩斯（Cairns）前往悉尼。

Shearer透過機艙窗戶看出去，卻驚見愛犬被放置在停機坪暴曬。（中間白色的籠子）（Facebook@Lucy Shearer）

Shearer透過機艙窗戶看出去，卻驚見愛犬被放置在停機坪暴曬，令她大感不滿。她隨即在Facebook發文寫道：「我現在十分傷心，我看出窗外就看到牠（Frankie）留在停機坪上。（維珍航空）職員明明曾向我保證牠可以一直待在有冷氣房間內。我以為他們在經歷了Bruno事件後會變得更小心。」

可幸的是，「Frankie」最終成功與主人Shearer一同抵達悉尼，並安全地回到主人懷中。

「Frankie」最終成功與主人Shearer一同抵達悉尼，並安全地回到主人懷中。（Facebook@Lucy Shearer）

維珍航空發言人否認Shearer的指控，指他們一向謹遵最高標準來運送動物，並確保動物們長期有足夠食水。然而，網民們似乎不太接受他們的說法，依然在其Facebook專頁留下眾多負面流言。

維珍航空表示他們十分認真地對待近期事件，並正調查事件始末，了解意外原因。