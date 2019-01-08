【寵物節2019】狗展首設兒童牽犬賽　小朋友都可以收伏金毛犬？！

一年一度嘅香港寵物節又嚟喇！一如既往大會準備咗豐富嘅活動等大家參加！ 香港狗會將於1月19日及20日（星期六及日），舉辦第245-248屆「全犬種冠軍狗展」，聚集香港稀有的品種犬，入場人士可大飽眼福。今年大會首辦「兒童牽犬賽」，讓小朋友一嘗成為專業牽犬員的滋味。同場更設有「寵物美容師資格評核試」及「創意造型比賽」，愛犬之人記得不要錯過。

→→→點擊購買寵物節2019門票←←← （只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

首次舉辦兒童牽犬賽。（香港狗會）

兒童牽犬賽

今年狗展新增「兒童牽犬賽」，讓兒童一嘗成為專業牽犬員的滋味。比賽按年齡分作「4歲至8歲組」及「9歲至14歲組」，賽前香港狗會會員會為兒童作出專業示範，教導他們於狗展比賽牽犬的秘訣。如果寵主會攜狗到場，不妨讓小朋友帶狗狗一起挑戰！假如寵主不便攜狗出席，香港狗會亦會借出參展犬隻以供參賽。

每位參與比賽的兒童均可獲證書乙書，而勝出比賽小朋友更可獲獎盃。

報名費用：$100

截止報名日期：2019年1月15日（星期一）

活動日期：2019年1月20日（星期日） 中午12時至下午3時

相關文章：【寵物節2019．持續更新】Pet Show網上買飛教學．食、玩、買優惠

相關文章：【寵物節2019】免費贈品攻略 1000包試食裝、利是封一網打盡

相關文章：【寵物節2019】貓狗生肉糧、乾糧有幾抵？會場優惠一覽

香港十分罕見的匈牙利維茲拉犬！（香港狗展）

第245-248屆 全犬種冠軍狗展

由香港狗會舉辦的全犬種冠軍狗展是每年寵物節都不能錯過的狗界盛事。每年狗展都有不少香港難得一見的品種犬參賽，例如德國短毛指標犬、匈牙利維茲拉犬、澳洲牧羊犬、波索犬、愛爾達爹利犬、蘇格蘭爹利犬等等。

別以為狗展只會選出體型標準的犬隻，評審還會按牠的服從性評分。評判會先按犬種組別選出冠軍，其後會按年紀選出冠軍，最後爭奪全場總冠軍的寶座。

活動時間：1月19日至20日（星期六、日） 上午11時至下午6時

相關文章：【寵物節2019】7間灣仔會展附近寵物友善餐廳 行到攰充電無難度

相關文章：【寵物節2019】交通秘笈 8間寵物友善Call車公司收費表

相關文章：【寵物節2019】4款智能用品率先睇 冷暖窩對抗日夜溫差

寵物美容師資格評核試（香港狗會）

寵物美容師資格評核試

香港狗會往年都會在寵物節舉辦「寵物美容師資格評核試」，讓寵物美容師考取國際級認可級別A、B、C級證書，成就專業寵物美容師的夢想。

創意造型比賽

香港狗會今年新增「創意造型比賽」，讓已考取寵物美容資格的寵物美容師參加。比賽會以寵物美容師的技術，所設計的造型來分勝負。勝出比賽的美容師不單能獲得獎盃，還有現金獎$10000。

相關文章：【寵物節2019】第6屆冠軍貓展接受報名 唐貓、混種貓也可參賽

相關文章：【寵物節2019】貓界清明上河圖展出 一幅國畫100隻貓有咩睇？

報名方法

有興趣參加上述比賽的朋友，可致電2523 3944、WhatsApp至9847 8488 或 inbox Hong Kong Kennel Club Facebook專頁 報名。