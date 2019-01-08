毛俠攔車拯救400狗　拯救途中驚見自家毛孩？！

內地一位愛狗男子早前於夏蓉高速四川收費站，截停了一輛載有400多隻狗的大貨車，據指這批毛孩正準備送抵到廣西售賣。愛狗人士指，拯救過程目睹狗狗們全被擠進狹小的貨車空間，有些毛孩甚至辛苦得抖不過氣，不停發出淒厲的叫聲！ 最諷刺的是，這位善心人士的狗狗都在車內，不少網民得知此事後都紛紛怒斥賣狗人士的所為，「賣狗不突止還要偷人家的狗來賣，可恥！」

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該名毛俠指，行動前的晚上收到動保群組消息，指將有多達400隻狗狗從西昌送抵廣西販賣，「當時我們的志願者就在高速公路設了兩個點，凌晨12時一發現有狗車進入高速公路收費站，交警、動檢、收費站人員便立即攔截。」

行動前的晚上，動保群組消息指將有多達400隻狗狗從西昌送抵廣西販賣。（梨視頻截圖）

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成功攔截車輛後，眾人登上貨車時竟看到驚人一幕，貨車上共分成多層的籠子，粗略估計多達400隻狗狗在內，「這裡只是第一層，大部分狗的嘴巴都被綁上了。」幸好車子終被攔截，狗狗們終撿回一命。



但最諷刺的是，其中一名善心人士發現，家中的狗狗也被捲入這場「綁架案」，「這隻狗是我的，之前我撿來養過，但後來卻突然不見了。」

其中一位善心人士指，拯救過程中發現家中的狗狗也被捲入這場「綁架案」。（梨視頻截圖）

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最令人憂心的是，由於大多狗狗被困於貨車太久，大部分毛孩皆命懸一線，「各個愛心人士已致電予我，表示希望我能夠盡快處理這些狗狗，因為現在時間就是生命，如果再熬一個晚上的話，估計大半狗狗都會死去，因為牠們正處於極度肌餓的狀態。」自發者哽咽表示。

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