【毛孩與我】江若琳有貓萬事足　放棄演藝也要經營貓酒店

一提起「江若琳」（Elanne）這個名字，很多人都會聯想到她的招牌大眼睛及歌曲，但原來她還是一名貓奴。Elanne在一年多前在機緣巧合下，終於一圓自己及丈夫Oscar一直以來的心願：養貓。 Elanne養貓後不但被貓貓可愛模樣俘虜，更與友人合伙開設貓酒店，為工作繁忙的一眾貓主暫托主子們。從籌備到經營，Elanne也親力親為；過程中雖然吃了不少苦頭，但她仍樂在其中：「因為每一日做貓奴嘅日子都係享受。」

「江若琳」（Elanne）的愛貓「糯米糍」是一隻英國短毛貓，現時僅得一歲三個月。一年前，Elanne跟一位養貓的朋友提起養貓的念頭。不久後，她朋友的貓剛誕下了一隻貓BB，正是「糯米糍」。

Elanne的愛貓是一隻一歲多的英國短毛貓──「糯米糍」。（植加佑攝）

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望子女可在貓貓身旁成長

除了認為貓貓可愛外，Elanne還透露養貓的另一原因是想讓將來子女在寵物陪伴下成長。她認為子女若在貓貓身旁長大，能變得更有責任感。她腦中甚至已經想像了屆時的窩心畫面：「如果將來我隻貓貓可以跳上BB床，同我嘅小朋友一齊瞓，個畫面一定好溫馨！」

Elanne想讓將來子女能在寵物陪伴下成長。（植加佑攝）

人們常言，當你開始養貓，便會突然驚覺許多朋友原來也在養貓，初成貓奴的Elanne也因此認識了志同道合的一群貓奴朋友。他們一聚頭便開始滔滔不絕地談論家中主子，慢慢地，他們逐漸萌生出為這個社群作出貢獻的念頭。

Elanne及友人決定開設貓酒店，並將其名為「貓季酒店」，寓意她們對貓貓的熱誠四季不變。（植加佑攝）

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驚覺機器不可靠 終決定開設貓酒店

坊間早已有各式各樣的店鋪，滿足主子們的需要；她們發現唯獨寵物寄養方面的服務較不足。Elanne本身因工作需要而經常離港，無法每天親自照顧愛貓。她曾購入「自動餵糧機」定時餵食愛貓，但她數天後便發現該機器出現故障，不受控地輸出大量乾糧，令她從此不敢依賴機器。

因此，她們一行四人最終決定開設尚未盛行的貓酒店，並將其名為「貓季酒店」，寓意她們對貓貓的熱誠四季不變。

Elanne談起貓酒店時眉飛色舞。（植加佑攝）

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熱衷經營貓酒店 考慮成終生職業

「開業」二字說來輕鬆，但因貓貓天性較敏感，Elanne及友人對酒店內每項細節也費盡心思。她補充：「要諗辦法令間貓房空氣流通，做到冬暖夏涼。光線方面，貓貓唔鍾意太光，但又唔可以太暗。連一日打掃幾多次，用咩清潔劑打掃都好講究。」

酒店開業3個月，Elanne談起貓酒店時眉飛色舞，甚至不諱言地表示：「如果我日後放棄演藝事業，只要我可以繼續經營呢間貓酒店，我已經好開心！」Elanne有多喜歡貓及這家酒店，不言而喻。

Elanne笑言假如不當藝人，甘願餘生繼續經營這家貓酒店。（植加佑攝）

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