【英短被遺棄】兩名種貓疑被棄濕地公園　一貓嚴重缺水仍處危險期

一名網民昨日（9日）在天水圍濕地公園救起了兩隻懷疑被遺棄的英國短毛貓，並把經歷分享至網上，引起網民迴響。該網民指，其中一隻貓貓因嚴重缺水而仍處危險期，生死未卜。

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網民劉小姐數天前路過位於天水圍的濕地公園時，看見一隻獨自流連的英國短毛貓。劉小姐當時推測貓貓應是被棄養，因此決定上前伸出援手。

網民劉小姐在濕地公園救起兩隻英國短毛貓。（Facebook@天水圍狗友會）

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因貓貓所處的位置在一個鐵網內，劉小姐便開始尋找鐵網的入口。然而，她第一次嘗試拯救貓貓的行動以失敗告終，因入口處有一個跟人高度相若的巨型蜘蛛網。

直到昨天（9日），劉小姐再次到訪，決心要把貓貓救起。她這時才發現原來在場有兩隻灰白色的英國短毛貓，其中一隻更已奄奄一息。劉小姐看出情況較差的小貓嚴重缺水，於是馬上餵牠飲用糖水。該貓貓喝下糖水後，才能夠抬起頭來。

其中一隻小貓因嚴重缺水，目前仍未度過危險期。（Facebook@天水圍狗友會）

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劉小姐把兩隻小貓救起後，把經歷分享至Facebook群組，引起網民迴響。劉小姐在帖文中表示很多人也願意領養英國短毛貓這類名種貓，質疑棄貓者為何不願為貓貓尋領養者。

兩獲救貓貓均屬英國短毛貓，樣貌可愛。（Facebook@天水圍狗友會）

事主轟主人不負責任

她亦直斥該人置貓貓性命於不顧：「知唔知你咁嘅決定（令）佢哋（貓貓）差啲就冇咗條命？點解你呢個主人可以做到咁？」劉小姐補充，狀況較差的小貓目前仍未度過危險期。