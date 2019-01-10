變態軍官被狗追　為報復下令綁狗　棄空地乾煎7小時

近日在泰國軍隊傳出一則虐狗醜聞，有軍官因曾被流浪狗追趕，而命令下屬捕狗，並將兩狗綁在一起在太陽底下曝曬以泄憤。事件曝光後引起社會大眾嘩然，直斥軍官行為殘忍。 幸好最新消息指，兩隻流浪狗已獲救，而有關軍官亦受到懲處，總算還狗狗一個公道。

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兩隻流浪狗被綁在一起，並棄在石屎地的停車場上曝曬。（Watchdog Thailand@facebook）

曝曬後棄垃圾堆

去年12月31日，泰國華富里府軍營，有軍官因在踏單車外出時，被兩隻流浪狗追趕。軍官為了報復，竟命令下屬將兩隻狗捕捉回來，並將牠們的腳綁起，棄於石屎地的停車場空地上，在太陽底下乾煎曝曬近7小時。

期間狗狗一直在喘氣掙扎，但沒法逃脫，舌頭都伸了出來散熱，皮膚也被曬得起了水泡。但更過分的是，在曝曬後，軍官仍感不滿，居然下令將狗狗扔到3公里外垃圾堆裡。

狗狗完全沒法掙脫，在太陽底下乾煎了近7小時。（Watchdog Thailand@facebook）

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軍令難違

事件得以流出，是由於有份參與此事的士兵感到痛心，但又不能違抗軍令，最終決定將此事向泰國當地的動保組織Watchdog Thailand投訴，希望救到狗狗，同時亦能懲治命令施虐的軍官。該組織在社交平台fb裡發布了消息，同時也與這基地的指揮官、華富里市長、省警局等反映事件。

狗狗不斷掙扎，不斷伸出舌來喘氣。（Watchdog Thailand@facebook）

值得慶幸的是，動保組織已從垃圾堆裡救回這兩隻流浪狗，並安排接受治療與身體檢查，現已沒有大礙。而據1月7日的進展消息指，軍隊已下令懲罰有份參與的軍官，這總算是還狗狗一個公道。

士兵不敢違抗命令，只能看著狗狗活活受苦。（Watchdog Thailand@facebook）

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網民得知此事後，都猛烈抨擊這殘忍軍官，亦有人批評為何會拍片、拍照，而仍要執行這忍殘的命令。也有網民指出，當地軍官權力很大，一般士兵必須執行命令，否則當作違犯軍令要接受處分。但更多網民表示對兩隻流浪狗的關注，「可以不喜歡流浪狗，但不能這樣虐待牠們」、「最重要是兩隻狗狗能安全被救起」、「怎可能下達這種命令」、「作惡是會有報應的」。