搶狗黨闖民居擄狗　轉售餐館烹煮扮羊肉料理

廣東博羅縣日前有偷狗集團當著主人面前搶狗，期間有賊人更以鐵圈套著狗狗頭顱，強行將牠拉上車，行徑猖狂！ 由於內地羊肉價格比狗肉貴，搶狗黨欲將狗宰殺，再當羊肉賣給當地餐館從中獲利。民警指已就事件著手調查事件，目前已逮捕相關人士及救回21隻被綁的狗狗。不少網民得知偷狗事件後都紛紛表示擔憂，「已經不是偷那麼簡單，是當著你臉搶！」

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廣東博羅縣日前有偷狗集團竟在世風日下，闖入當地民居搶狗，途中更以鐵圈勾著狗狗的頭顱，將毛孩強行拖出門外並脅入車廂，畫面令人震驚！（梨視頻截圖）

網上最近瘋傳著一段令人目瞪口呆的影片，事緣廣東博羅縣日前有偷狗集團竟闖入當地民居搶狗，更以鐵圈勾著狗狗的頭顱，將毛孩強行拖出門外並脅入車廂，畫面令人震驚！

▼▼▼點撃圖片！看偷狗集團犯案過程！▼▼▼

警方接獲報案後，經過連續5天的監控追蹤，終成功尋到涉事搶狗黨及搗破該集團基地，當場捸捕3名嫌疑犯及21隻狗狗，「我們發現場內依然生還的狗只有21隻，目前大部分狗狗已經安排主人續一領回，還有10多隻正等待著主人認領。」

警方發言人又指，由於當地羊肉市價比狗肉貴，發現搶狗集團將狗狗宰殺後當羊肉賣給部分餐館，從中牟利，並已著手調查哪些餐廳購入涉事狗肉。

▼▼▼點撃影片！看偷狗集團犯案過程！▼▼▼

不少網民認為世風日下，竟會有人明目張膽闖入民居搶狗，「已經瘋到一個地步當著你臉搶」、「小狗被車拖成這樣肯定留下不少血」，「幸好民警及時捉拿這群無恥之徒」、「看來我家狗狗從此不能再於花園散步」、「從此屋子再不是安全的地方，真諷刺！」

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