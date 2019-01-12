兩隻貴婦狗屋內「人間蒸發」　網民fb求助懸賞兩萬元

失狗羅生門！有網民近日於個上社交平台發帖指，家中兩隻貴婦狗無故「人間蒸發」。該狗主接受訪問時稱，家中養了22隻狗狗，日前點算狗狗時發現數目有異，曾懷疑是外傭偷狗，但由於家中閉路電視未能拍到狗狗失蹤過程，且外傭矢口否認，故事件至今仍未有頭緒，故決定報警求助。狗主現懸賞兩萬元，於各大寵物群組及家居附近刊登尋犬啟事。《香港01》正就事件向警方查詢。

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網民Betty Yau日前於個人Facebook平台發文指，兩隻黑色貴婦犬於本周三（9日）在家中「人間蒸發」，因此急求各網民協助尋狗。（FB@Betty Yau）

網民Betty Yau日前於個人Facebook平台發文指，兩隻黑色貴婦犬於本周三（9日）在家中「人間蒸發」，急求各網民協助尋狗：「請各位幫幫忙，今次唔見狗狗係我自己屋企！當我們發現兩隻貴婦犬在自己的家園失蹤時，Shu Shu和Charcoal本應在寵物籠，沒可能自己出去。追問印傭姐姐（之下），她的答案（竟然係）『從來沒有這兩隻狗 』。」Betty認為事有蹊蹺，故決定報警求助。

Betty認定失狗是外傭所為，但由於家中的閉路電視未有影到外傭偷狗，因此她決定報警求助。（受訪者提供）

事主報警求助

她接受訪問表示，懷疑失狗事件與女傭有關，「呢個工人姐姐幫我哋做嘢4年，最近完約前，我發現銀包入面啲錢無端端唔見咗，成家得三個人，就係我同我老公，然後就得佢，後尾我廢事煩又捉唔到咪打算將件事就咁算，點知今次就輪到狗狗人人間蒸發埋！」

據Betty指，現時大嶼山家中養了22隻狗狗，由於近期欲與領養機構一同合作，為毛孩尋找一個新家庭，但當她盤點狗狗數目時卻發現與實際有異，多番質問下女傭矢口否認：「養狗咁多年我從來未試過走失狗狗，屋企已經重設圍欄，一家無可能走失！」雖然Betty認定失狗是外傭所為，但由於家中的閉路電視未有影到外傭偷狗，因此她決定報警求助。

不少網民得悉事件後都紛紛表示震驚，大部分留言皆劍指外傭與是次失狗事件有關。（FB@Betty Yau）

不少網民得悉事件後都紛紛表示震驚，大部份留言皆劍指外傭與是次失狗事件有關，「外傭有問題啊，否則實有第二次第三次」、「從來沒有這兩隻狗？咁都講得出！？」、 「Post 個外傭相出嚟，以免其他人受害」。不過亦有網民指兩隻狗狗有可能跨過圍欄走出屋外，認為不能妄下判斷，咬定失狗乃外傭所為。

《香港01》已就此事件向警方查詢，Betty亦希望藉此向讀者呼籲，若有兩隻愛犬消息，歡迎致電9233 1010（Betty Yau）以作聯絡。

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