百厭狗狗亂玩油門　140萬元露營車險成廢鐵

美國德州一位狗主早前參加當地釣魚比賽，期間將狗狗獨留露營車上，毛孩在車上胡亂走動並誤踏油門，導致車子墜入河內！幸好拯救人員和狗主及時發現，成功救回狗狗，價值140萬元的車子嚴重入水：「車子就不好說了！狗狗能夠生環已是大幸！」

美國德州一位54歲狗主Eric Jackson早前參加當地的釣魚比賽，期間將兩歲的斑點狗Bodi獨留於露營車上，毛孩在車上胡亂走動續誤踏油門，導致車子墜入泊位附近的河裡！「我從遠處看見狗狗跳上駕駛座，牠站到窗子附近，由於車子正在移動再加上毛孩正腳踏呔盤，車子因此就進入水裡去了。」

美國德州一位54歲狗主Eric Jackson早前參加當地的釣魚比賽期間將2歲的斑點狗Bodi獨留於露營車上，毛孩疑感無聊，因此在車上胡亂走動續誤踏油門，導致車子墜入泊位附近的河裡！（Dailymail）

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當地傳媒指，幸好拯救人員和狗主及時發現，成功救回狗狗，亦未有撞及附近途人，惟車子因嚴重入水，幾乎變成廢鐵，「車輛總值18萬美元（約港幣140萬元），車子就不好說了！狗狗能夠生環已是大幸！」

Jackson表示沒有因為狗狗弄壞車子而責怪牠，認為歸根究柢也是他的錯。（Dailymail）

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主人：歸根究底也是我的錯

據當地拯救人員事後分享，搜救過程中，當Jackson得悉狗狗墮海後，立即奮不顧身跳入河子裡欲救回毛孩。「他（Jackson）跳到河子裡，游到房車的一側，飛快地打開車門並跳進車廂，力挽狂瀾令車子和狗狗不要再繼續沉到水裡去。」

事件幸好沒有造成任何人命傷亡，Jackson亦表示沒有因為毛孩弄壞車子而責怪牠，「幸好Bodi在車子前排乘客座位找到了一個藏身點，否則牠應該九死一生了。有人問我會否責怪狗狗，我想說當我走進車子裡，Bodi正低著頭生著悶氣，牠知道剛做了什麼壞事，但歸根究底也是我的錯。」

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