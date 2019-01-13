【有洋蔥】載18歲盲聾愛犬兜風　用最美麗的風景　陪牠走最後的路

如果你只能跟愛犬再相處一天，你會跟牠怎樣渡過？ 美國有位18歲的女狗主，便決定開車載她盲聾的愛犬兜風，用最美好的風景送牠走完最後一程。

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女狗主Kira Gizmo近日（1月4日）在Facebook貼出一段影片，是她和愛犬Gizmo一起乘車兜風片段。原來Kira在5歲時，家人從收容所帶了同樣5歲的高地白爹利犬Gizmo回家，從此她們便形影不離，成為對方重要的家人。

轉眼間13年時光過去，當Kira由小女孩變成一位少女的同時，Gizmo亦徐徐老去，變成一位老人家。近年，牠的眼睛、耳朵逐漸出現毛病，至今已經看不見、聽不到。

Kira和Gizmo渡過最後一天。（影片截圖）

近日，Gizmo的身體狀況越來越差，獸醫建議讓牠安樂死。Kira的家人不忍牠繼續受疾病的折磨，幾經掙扎決定送牠離開。在Gizmo生命中的最後一天，Kira決定要帶牠兜風，去牠喜歡的地方。Kira還特意買了牠最愛的狗狗卡布奇諾，讓零食沾滿牠喜歡的奶泡，盡情地享受最後的時光。

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生命裡最後的一天

能夠跟Kira一起兜風，Gizmo顯得非常愉快。在車裡，即使牠已經看不見Kira的樣子、聽不見Kira的聲音，但她仍然可以依靠牠的嗅覺找到她的位置，靠在她的身上。

由於牠的關節退化，所以沒辦法長時間走路，亦因為牠失禁，需要長時間戴著尿片。這天，Kira決定開車到Gizmo最喜歡的地方散步，並把Gizmo的尿布除下，到每一個牠喜歡的地方小便，再在太陽底下吃牠喜歡的零食。

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+ 5 + 4 + 3

最後，Kira的母親抱著Gizmo，Kira忍著淚開車把牠帶到獸醫診所。在Kira和她母親的撫摸下，Gizmo走完了生命最後一刻，緩緩地嚥下最後一口氣。

Kira把Gizmo最後一天的畫面剪輯成影片，並在影片的最後，寫上「In loving memory of Gizmo（深切懷念Gizmo）」，簡潔而有力地表達出Kira對Gizmo的不捨。

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