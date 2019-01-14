【活活餓死】小狗遭反鎖房間　餓到咬木家具充饑

南韓近日揭發一宗殘忍虐狗案，案情指事主反鎖狗狗在空屋裡，任其活活餓死。狗狗的屍首旁更有很多木屑，懷疑是狗狗太餓咬木家具所致。事件引起民眾關注，動保組織更直斥：遺棄是最卑鄙的虐待。

狗狗活活被餓死，被發現時已屍身冰冷。（Korean Animal Welfare Association）

近日南韓傳出一宗殘忍虐狗事件，當地的動保團體「Korean Animal Welfare Association」在1月3日時，以「遺棄是最卑鄙的虐待」為題，揭露了一宗狗狗慘遭活活餓死案件。當警方與動保團體進入一單位後，發現一條已是冰冷的狗屍。

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警方與動保團體一起進到屋裡，發現狗狗已死，家具和牆壁都有被狗狗咬啃的痕跡。（Korean Animal Welfare Association）

無良主人棄狗於房內

據「Korean Animal Welfare Association」消息指，這單位在2018年9月時已被截斷電力供應，而屋主一直無法與租客取得聯繫，因此沒進入單位內。直到12月8日時，租客終於聯絡屋主，讓他進入屋裡。當時屋主已察覺到有隻身體虛弱的狗狗，出於擔心，他曾多次要求租客要好好照顧狗狗，租客卻沒回應。

木製電視櫃已被咬成木屑，但狗狗最終還是被餓死。（Korean Animal Welfare Association）

屋主引述鄰居說，租客的親戚不時會帶東西去餵狗，但沒想到屋主再進入單位時，發現狗狗已變成了冰冷的屍體。現時Korean Animal Welfare Association已提出檢舉這施虐狗主，而警方也派出檢疫人員以確認狗狗死因。

房間外的客廳，存放了狗糧，但狗狗根本沒法走出房間。（Korean Animal Welfare Association）

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一門之隔被活活餓死

從照片可見，困著狗狗的房子裡沒有食物和水，排泄物也沒有人去清理。房內的木製電視櫃已被咬成木屑，就連牆壁和房門都留有被狗咬啃的痕跡，可見狗狗已挨餓多日。另外，Korean Animal Welfare Association亦提到，其實困著狗狗的木門外，客廳位置裡是有一堆飼料放在地上，但狗狗不懂開門，最終在一門之隔被活活餓死。

狗糧存放在客廳，但沒有人將門打開，狗狗根本沒法吃到。（Korean Animal Welfare Association）

事件披露後引起網民怒斥，留言指：「要棄養為何不放走牠？為何要讓牠活活餓死？」、「牠一定餓了很久，家具都咬破來充飢，主人怎能這麼殘忍」、「狗狗一定很痛苦，怎能這樣待牠」、「只有人類才會作出這種事來」。