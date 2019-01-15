狗狗誤墮冰湖無法動彈　消防員秒速救狗脫險

踏入冬季，外國的氣溫比香港寒冷，不少地方的溫度已經降至零下，導致大部份湖面結成薄冰。如果狗狗在湖面上奔跑，有機會因為冰塊破裂而墮進湖裡，因此近日發生了多宗狗狗誤墜冰湖的意外。 美國早前（1月13日）便有狗狗不小心掉進冰湖裡動彈不得。消防員接到求助後，馬上趕到狗狗所在的位置，火速把牠救上岸。

狗狗被困在湖裡。（影片截圖）

早前（1月13日），美國科羅拉多州隆娜特里，有一隻狗狗「Bri」被困於冰湖裡。由於天氣寒冷，湖面結了薄冰，狗狗懷疑跑到湖面後，失足掉到湖裡，沒辦法離開。幸好，當地消防員接到通知後，馬上前往Bri身處的位置......

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Bri一直緊貼在薄冰的邊緣，牠嘗試從湖裡爬出來，可惜湖面的冰太薄，無法支撐牠的體重，所以牠只能緊貼在薄冰旁邊。

消防員接報後，明白天氣寒冷，Bri的情況必定非常危急，他們已經沒有時間蹉跎。所以抵達後，立即派員爬裡湖裡拯救狗狗。消防員花了短短10秒鐘，便把Bri拉到湖面上，牠脫險後亦立即衝回岸上。

消防員提醒狗主，外出時應為犬隻牽上狗繩。假如犬隻墮進湖裡，請勿嘗試潛入湖裡拯救狗狗，避免意外發生。如寵物遇上意外，應立即致電消防局尋求協助。