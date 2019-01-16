救狗後殺狗再募捐　員工踢爆韓國最大動保組織　假愛心真搵錢

「維護地球動物權益協會」（CARE）是南韓最大動物保護團體之一，一直深受大眾支持。上周五（11日），一名CARE員工卻透過媒體提出驚人指控，指負責人朴昭妍表面愛狗，其實只為利用牠們賺錢，曾秘密將200多隻狗人道毀滅。

「維護地球動物權益協會」（CARE）由創辦人朴昭妍於2002年成立，主力救助狗肉屠宰場內的狗狗。CARE目前已有逾2萬名會員，每年接收約20億韓圜（約1400萬港元）捐款，在國內影響力甚大，連南韓總統文在寅也曾在上任時於CARE領養狗狗。

CARE負責人朴昭妍被控私下為約230隻狗進行安樂死。（Facebook@CARE）

南韓總統文在寅也曾在上任時於CARE領養狗狗。（Facebook@青瓦台）

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負責人被控為騰出空間 私自撲殺狗隻

CARE一直聲稱即使獲救狗狗沒人領養，也絕不會將牠們人道毀滅。然而，日前（11日）卻有員工向媒體爆料，指朴昭妍曾因收容所爆滿而私下為約230隻狗進行安樂死，高達同期所救狗隻的四分一，與官方聲稱的做法相違。

該員工補充，被殺的狗狗當中僅得一成患有不治之症，而牠們死後會在官方紀錄上登記為已被領養，以吸引市民繼續捐款。

部分CARE員工上周末於首爾光化門廣場示威，要求朴昭妍辭職。（韓國民族日報）

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員工上街示威 要求負責人請辭

事件於上周五（11日）曝光後，部分CARE員工翌日（12日）隨即於首爾光化門廣場示威，對朴昭妍的行為表示不滿並要求她辭職。朴昭妍對此發表聲明，指因近年的救援請求數字急升，才逼得不已將具嚴重侵略性或患絕症的狗人道毁滅，並強調組織已盡力醫治每隻狗狗。她透露現時並不打算辭職，及將在本月16日舉行記者會澄清。

韓國至今仍保有吃狗肉的文化，每年有過百萬隻狗因此被屠宰。（Facebook@CARE）

韓國人深信狗肉有補身之效，因此至今仍保有吃狗肉的文化。雖然年輕一代逐漸對此舉表示反感，但每年仍有過百萬隻狗因此被屠宰。