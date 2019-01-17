【10yearchallenge】網民貼灣仔街角相：有幾多浪浪可生存十年？

近日，社交平台熱爆的#10yearschallenge，不少藝人都張貼出十年前和現在的對比照。不少主人都找回愛狗、愛貓舊照，跟大家一同回味愛寵年幼的樣子。其實，貓狗的壽命只有匆匆十多年，而流浪貓狗壽命可能更短。十年後的今日，你還能為牠們拍照嗎？

這隻貓貓已經16歲了！主人希望可能再接再厲，挑戰#20yearschallange！（Facebook圖片：天下貓貓一樣貓群組）

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大家10年前曾為愛狗、愛貓拍下照片嗎？近日社交平台興起「#10yearschallenge」，各藝人都紛紛響應這股熱潮，張貼10年前的照片。有貓狗主人亦乘著這潮流，在社交平台張貼貓狗10年對比照。

這10年來，貓狗明顯比兒時添上蒼老的感覺，有主人貼出愛貓10年前後的照片：「10年間真係老咗好多。」

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有網友貼出10年前在灣仔拍下的浪貓照片。（Facebook圖片：天下貓貓一樣貓群組）

貓狗的壽命非常短暫，最長不過二十餘年，而流浪貓狗的壽命更短。有網友便貼出2009年在灣仔拍下的浪貓照片：「環境轉變，身體健康狀況⋯⋯有幾多浪浪可以10年後可以碰見？好好珍惜牠們短暫嘅人生。」

對於人類來說，十年好像一轉眼就過，而對於貓狗來說，十年卻代表牠們的一輩子，牠們的十年最多只有一個、兩個，而最令人遺憾的是，部份貓狗不夠10歲便離開大家。

貓貓今日仍是小朋友，十年後，就咪變成大叔！（Facebook圖片：天下貓貓一樣貓群組）

不少網友看到照片後都感到非常感觸：「見到浪浪可以餵吓佢！明天或許不見了」、「見到街上的貓貓狗狗浪兒，真的要好好珍惜珍惜珍惜！」、「請善待可憐的浪浪們」。

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