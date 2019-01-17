倉鼠食迴轉壽司超治癒　主人DIY迴轉軌道　網民：我想鑽進這店

相信大家都曾到過迴轉壽司店，眼前擺滿壽司和刺身的「火車路軌」，實在令人不禁垂涎！南韓有位倉鼠主人，為牠的愛寵「豆豆」打造了一家全球絕無僅有的倉鼠迴轉壽司店，不少網民看到店子精緻的景觀佈置，紛紛表示稱讚：「下輩子當倉鼠我一定要遇到像這樣的主人！」

南韓一名倉鼠主人（SIMI TV）早前上載一段短片至YouTube，原來他為了愛鼠豆豆（콩이）打造了一間全球絕無僅有的倉鼠迴轉壽司店，其精緻程度絕對能媲美現實日本餐廳的景觀及布置，讓一眾網民們看得目瞪口呆！短片上載迄今已累積超過100萬次點撃次數，有網民更打趣許願：「下輩子當倉鼠我一定要遇到像這樣的主人！」

南韓一名倉鼠主人（SIMI TV）早前上載一段短片至YouTube頻道，原來他為了愛鼠豆豆（콩이）打造了一間全球絕無僅有的倉鼠迴轉壽司店，而精緻的程度絕對能媲美現實日本餐廳的景觀及佈置，讓一眾網民們看得目瞪口呆！（影片截圖）

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影片中的主人對製作，可謂相當認真！既然是日式迴轉壽司店，該有的設備當然不可少！主人一開始先畫出日本餐廳設計圖，並依照順序用紙箱、木板造出入口、本館、轉輪、以及必不可少的廁所，後來又在地板鋪上石頭，最後甚至用水清潔一遍，十分貼心！

從影片中可見，主人對是次「裝修」可謂相當認真！既然是日式迴轉壽司店，該有的設備當然不可少！（影片截圖）

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主人之後又在「餐廳」入口裝上燈泡並放上菜單！只見迴轉帶上放滿一盤盤的椰條、混合五穀、麵包蟲、豆腐、生菜、白巧克力（不含咖啡因和咖啡鹼）、向日葵籽等，而盤子大小還是為愛鼠度身打造的！

▼▼▼點撃影片！看看可愛倉鼠如何食日本餐！▼▼▼

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