【千里送狗】暖男義載狗狗跨7州　讓狗狗與患腦腫瘤男孩重聚

狗狗是一劑治病良藥，如果生病時有愛犬在身旁，很多時都能「狗到病除」。 近日在美國，便出現一個窩心故事。小主人因突然確診腦腫瘤，要滯留遠方治病，而這時有好心人，便帶著狗狗橫越7州，將狗狗送到小主人的懷裡。相信有狗狗在旁，小男孩定可早日康復。

在去年12月，Miller一家收到噩耗，就是家中8歲兒子Perryn Miller被確診患上腦腫瘤。

原本生活在北卡羅來納州的Miller一家，在聖誕節前安排了到猶他州鹽湖城度假探親。不料在12月22日時，Perryn卻因嚴重頭痛需要送往醫院，其後醫生更確診了Perryn腦內有腫瘤。

Bob與Perryn家人合照，在Frank的幫助後，Perryn一定會很快便康復。（Donna Perry Javaras@facebook）

Perryn需要接受手術與觀察，因此他們一家要住在鹽湖城一段時間。由於這趟旅程沒帶著家中愛犬Frank出遊，而Perryn也很擔心愛犬，所以Perryn的家人，希望有人把狗狗帶到猶他州。

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Rob帶著Frank橫跨7州，歷時52個小時。（Robert Reynolds@facebook）

社交平台求助

Perryn的家人在1月1日於社交平台Facebook裡發布：「有沒有熟悉運送狗隻的人？讓我們家狗狗Frank，從北卡羅來納州送到猶他州。曾經有人報價給我們需要3600美元，這費用實在太昂貴，我想應該會有更好的方法。如有任何人知道的話，請告訴我們。」

Frank很高興可Perryn一家重聚。（Donna Perry Javaras@facebook）

這帖引起了Jennifer Reynolds的注意，她把消息告訴丈夫Bob。Bob曾是一位長途貨車司機，但現在已退休。雖然59歲的Bob與Perryn一家素未謀面，但得悉Perryn的情況下，便決定要幫Frank帶去Perryn那裡。

Frank乖乖地乘長途車，等待與主人重逢。 （Robert Reynolds@facebook）

橫跨7州之旅

在1月3日的凌晨，Bob駕著他的黑色Subaru Outback，離開了威斯康星州自己的家，然後直駛到北卡羅來納州找到Frank，再花了52個小時，終於在1月5日成功抵達鹽湖城。Bob表示他和Frank相處得很好：「在長途車程裡，Frank一直在睡和玩牠的玩具，沒有打擾我。偶然我會把車停下來稍作休息，Frank也會跟著我一起散步。而當Frank需要去廁所時，牠會輕輕地撞我的右手讓我知道，牠實在是隻很聰明的狗狗。」

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Perryn是個健康的小男生，但有腦腫瘤。（GoFundMe）

當Bob與Frank到達鹽湖城時，雖然沒有人出來迎接他們，但當Frank步出車後，牠似乎發現了熟悉的氣味。Bob帶著Frank走向大門按鈴，開門的是Perryn家人，這時Frank高興得像是瘋了，不斷撲向Perryn家人。「我們很高興Frank可這麼快來到我們身邊，這應可讓Perryn從治療過程中快速康復起來。手術後Perryn顯得很痛苦，我相信Frank會是Perryn的治療良方。」Perryn的母親說。

在Frank出現後，Perryn已精神了許多。（Donna Perry Javaras@facebook）

除了狗狗的到來外，亦有熱心人替Perryn一家眾籌。現時GoFundMe網正發起眾籌，希望能幫助到Perryn的醫療費用，以減輕Perryn一家的經濟負擔。現時眾籌已到達48,460美元，已很接近50,000美元目標。