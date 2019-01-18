白貓危坐窗邊　瞬間失足墮樓　網民讉責：主人的錯

近日網上瘋傳一段貓咪墮樓影片，貓咪危坐窗台邊，突然一個轉身便失足墮樓。轉貼影片的網民指，是希望藉此警惕各寵主不能心存僥倖，家中有養貓咪的話，一定要安裝牢固的窗網。

貓咪危坐窗台邊，更失足墮下。（影片截圖）

影片中，一隻白色貓咪危坐在窄狹的窗台邊，牠身旁有一扇窗微微打開，可能就是從這裡跳了出來。由於窗台位太窄，貓咪一轉身便失去平衡，下半身已是懸空。縱然貓咪迅速用隻手抓著窗邊，但瞬間便支撐不著由高處墮下。

更多寵物文章：【無眼貓貓用心眼看世界 仙氣靚相俘虜貓奴心】

~請有心理準備可能會帶來不安~

網民看到後，都紛紛留言「嚇到我嗌左出聲」、「個心跟著離一離呀」、「睇完個心好唔舒服」、「一次意外足以致命」、「看了拳頭都硬了，心很痛」。縱然有不少人指責為何只顧拍片，而不去救貓咪，但也有網民回應指，這應是突發情況，手上沒工具的話根本沒法救貓咪。如果突然開窗，只會嚇怕貓咪令牠緊張，更容易出意外。而且也不知道當時是否已報警求助，拍下片也是對其他寵主的警惕，用畫面讓所有人記著沒裝窗網的危險。

更多寵物文章：【近親繁殖致天生缺陷 貓咪險被安樂死 主人及時拯救】

貓咪支撐不住，最終墮樓。（網上截圖）

雖然影片不知是誰拍攝，時間地點也不明，但情況和香港很類似，都是高樓大廈林立。因此，如果真的想養貓咪，便要為貓咪建立安全的生活環境。住在2樓以上的，都應該安裝結實的窗網或窗花，讓貓咪可留在安全的室內，同時又能觀賞到窗外的風景。現時許多領養組織與義工，都要求領養者家裡一定要有窗花或窗網，才允許領養，這絕不是要找領養者的麻煩，而是要為貓咪作最低限度的保障。不要心存僥倖，一定要做好門窗防護不讓貓亂跑。