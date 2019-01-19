【母愛偉大】兩單親狗媽組成聯盟　合力撫養9隻BB

母愛是偉大的，無論是人類或小動物，作為母親的都會盡最大能力，去照顧小朋友。 近日在美國洛杉磯，有人發現一堆狗狗瑟縮在街角，上前查看，竟發現是兩隻母狗和9隻BB。雖然牠們不是一家人，但兩個單親母親分工合作，努力把小狗們撫養成長。

狗狗們擠在一起，但相處融洽。（Northwest Dog Project@facebook）

在美國加利福尼亞州洛杉磯，有一名女子於上星期六（1月12日）時，發現小巷街角傳出低沉的狗吠聲，於是上前查看，結果竟發現地上擠滿了一堆狗狗。這一幕令她心碎了，竟有兩隻狗媽和9隻BB擠在一起，這個小巷的角落，就是牠們唯一的家。這好心女子不忍狗狗受風吹雨打，於是帶了狗狗們回家，隨後便聯絡當地的動物收容中心Northwest Dog Project (NDP) ，希望能幫到這些狗狗。

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小狗只有幾星期大，每隻都可愛到不得了。（Northwest Dog Project@facebook）

分工合作好伙伴

收容中心職員為母狗命名為Thelma與Louise，雖然沒有人知道狗狗從那裡來，也不知兩隻母狗本身是一起居住，還是在街頭彼此相遇。但NDP的負責人Emma Scott表示：「我相信母狗們是被人遺棄的，牠們體重過輕，而且嚴重營養不良。我猜在誕下BB後，牠們便一直流落街頭。」

許多人在查問狗狗們可否領養，而近日NDP已公布這9隻小狗開始接受領養申請。（Northwest Dog Project@facebook）

無論兩隻母狗的關係如何，如今牠倆已變得不可分割。牠們已組成一個聯盟，合力照顧9隻小狗。一隻會負責餵奶，另一隻會替小狗整理毛髮與安全，而且更會交換崗位，來分擔彼此的工作。

~點擊兩母狗與狗狗們溫馨在一起畫面~

獲女性網民聲援

NDP將消息發布到Facebook社交平台後，受到許多女性網民的支持，她們都替兩隻狗狗打氣。「單親母親團結起來」、「兩個媽媽的愛」、「姐妹情深」、「希望牠們能一起被收養」、「母愛真的很偉大」、「雙倍的母愛，小狗們真幸福」。

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9隻小狗們的身體都尚算健康，每隻約有12磅，而從Thelma和Louise的外表來看，牠們應該是混種狗。有趣的是9隻小狗中，只有兩隻是男孩，其餘的都是女孩子。由於牠們現在還小，估計只有4星期大，還需要母親的照顧。收容中心認為小狗們應與母親在一起至少一個月，直到牠們變強以及注射好所有疫苗，才會安排收養手續。

狗狗們正尋找合適的家庭，不知會否有人可把牠們一起領養。（Northwest Dog Project@facebook）

無論如何，就目前情況來看，狗狗們都很快樂，牠們都很可愛迷人。小狗們在一起戲嬉，不停地擺動著小尾巴，這實在是一個幸福的畫面。