【貓奴必備】5款免費手機App　必定能留住主子心

當主子們玩膩了逗貓棒時，身為貓奴的你是否覺得對不起主子，要趕緊想些新玩意呢？ 如果你也有這方面的困擾，以下的介紹便很適合你。這裡搜羅了5款免費的貓咪專用App，有些更對應平板電腦，大屏幕下貓咪會玩得更開心。不過先講明，貓貓有可能會用爪畫花屏幕。

【1】Cat Fishing 2

不用多說，就是貓咪最喜歡的捉魚遊戲。遊戲中除了有魚兒游來游去外，更有水泡的聲音吸引貓咪注意力，如果一直沒有觸碰的話，更會不時發出喵喵聲，這種貼心的設計，相信貓咪會喜歡吧？

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【2】Lonely Cat Toy- Fun Toy for Cats

這個App就是從7種圖案中選擇，然後讓貓咪盡情地在屏幕上按按、拍拍、抓抓。在貓咪試圖捕捉或抓住屏幕裡的東西時，作為貓奴的你在旁觀看，其實這才是這遊戲的最大樂趣。

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【3】Game For Cats

這款貓咪遊戲如不打算付款的話，就只有追鐳射筆光點這遊戲，當貓掌成功觸碰到光點時，便會發出響亮的聲音以及得分。如果你肯付錢的話，便有捉老鼠圖案可供選擇，而且更設雙人模式，可以與主子同樂，一起爭取更高分數？

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【4】RelaxMyCat - Relaxing Music TV

許多人說音樂能對情緒產生作用，甚至可穩定焦慮的心情，而這個App就是專門給貓咪用來放鬆的。App內有多首音樂，有的是陪貓咪入睡的，也有令貓興奮起來與你玩耍的音樂，亦有專門給小貓咪聽的音樂，甚至有音樂是讓有分離焦慮症的貓咪解壓。

除了音樂外，這App也有影像畫面，專門給貓咪去看和聽。另外，就算不是開著屏幕，App還可在後台繼續播放，用來播歌給貓咪入睡最合適。

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【5】Cat Clicker Training

當大家都說貓咪沒法訓練時，你有沒有想過要一意孤行去訓練主子？

響片訓練（Clicker Training）一向在狗隻訓練中會使用到，但在貓咪身上是否可行？這App的玩法非常簡單，你一手拿著手機打開App，一手拿著零食，當貓咪完成指定動作後，按一下屏幕貓掌圖案，隨即給一口零食，反覆以上步驟，令貓咪知道完成動作並聽到「咔嚓」聲，即代表有零食吃。你更可讓貓咪完成動作後，要主子自己按手機屏幕貓掌，務求與貓咪有更多的互動。較為可惜的，是這App暫沒有Android版本。

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無論貓咪是否喜歡這些App，其實貓咪最希望的，還是主人給予的溫暖與關懷，這些互動才會令貓咪健康快樂地生活。不過，偶然加點電子科技的互動，相信貓咪也不會介意的。