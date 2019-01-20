癡漢貓咪6秒凝視柴犬屁股　意外結局笑翻網民

「你知道嗎？你的屁股是我生平見過最迷人的藝術品！」日本有位飼主家裡同時養了一隻虎斑貓「Mugi」和柴犬「Halu」，兩隻毛孩感情非常要好，日常生活總是形影不離，不過這天Mugi不知為何，忽然一直盯著Halu的屁股，看了6秒後竟直接飛撲上去抱緊，狗狗出於自然反應，將貓咪的「美意」一腳踢開。不少網民看畢影片後都表示笑翻，「貓貓日久生情，情不自禁了！」

Facebook近日轉貼一段搞笑貓狗影片並打趣註解，「這美腿看似挺漂亮的，我來偷摸一把，摸完趕快閃。」從畫面所見，喵星人正坐在地板，專心看著前方柴犬的屁股，過了一會甚至將頭壓低，想再仔細看清，看畢6秒後，貓貓最後似乎按捺不住小屁股的誘惑，竟直接向前撲上去，緊緊黏在柴大哥的屁股上，場面非常惹笑！

網上最近瘋傳一段搞笑短片，一隻喵星人正坐在地板，專心看著前方柴犬的屁股，過了一會甚至將頭壓低，想再仔細看清，看畢6秒後，貓貓最後似乎按捺不住小屁股的誘惑，竟直接向前撲上去，緊緊黏在柴大哥的屁股上！（影片截圖）

不過最搞笑的是，Mugi抱完一下屁股就迅速跳走，而Halu似乎也不知剛剛發生了什麼事，後腿動了一下又恢復正常。這段11秒的影片雖是去年上傳的，不過由於貓貓的行為實在相當逗趣，最近又有不少粉絲轉貼到各個寵物社團，目前短片已累積近10萬次的觀看次數！

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兩隻貓狗的主人一直活躍於網絡界，並經常於Instagram分享自家毛孩的日常生活趣事，Halu和Mugi是一對貓狗兄弟，天生頑皮的Mugi平時就超愛對哥哥「動手動腳」，有時候還會暴怒地衝撞牠！除此之外，貓貓又會經常搶狗狗的肉吃，生性溫和的Halu卻從不生氣，每次也會將好吃的留給弟弟，這一切Mugi似乎都放在眼裡，因此牠也經常與狗大哥撒嬌！

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