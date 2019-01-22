狗狗化身逃獄大師　施展神技15秒極速開門　主人：以為個籠有瑕疵

寵物籠能夠限制狗狗的活動空間，所以不少主人外出時，都會把狗狗放進籠裡，避免牠在家裡亂跑亂撞而受傷。 外國有隻小狗擁有超強的逃脫技術，不消15秒，便可以把籠門打開，成功逃獄！到底牠如何做到呢？

Nova從小已經學習逃獄。（Facebook圖片：Ash Jordan）

Ash家裡養了一隻波士頓爹利犬「Nova」，自從Nova出現後，Ash家增添了熱鬧。而Nova彷如逃脫大師的逃獄招數，亦令Ash大開眼界。她每天外出前，都會把Nova放到寵物籠裡，但她每次回到家裡，都會發現Nova在屋裡「自由行」，並在家裡大肆破壞。

一開始，她以為自己買的寵物籠有瑕疵，不過在她更換了幾次寵物籠後，Nova仍然可以輕易逃脫，Ash開始相信Nova身上有種特別的魔法。Ash指出，「即使我們重物擋在牠的籠門前，牠仍然可以想到辦法走出來。」

Ash決定在Nova的籠外設置鏡頭，拍攝牠逃獄的經過──

為了解Nova逃獄的過程，主人在牠的門外設置鏡頭。（影片截圖）

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▼▼▼點撃圖片看狗狗逃獄過程▼▼▼

原來Nova先用手撥開籠門的開關，然後利用牙齒咬著門，把門推高1英吋，再用鼻子把門推開，成功逃走。由於Nova實在太聰明，普通寵物籠的開關已經欄不住牠，如果Ash想把牠留在籠內，只好在籠門加上鎖扣。