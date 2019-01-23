元朗屋苑萬人迷小貓被撞斃　肇事車主疑曾稱「死咗隻貓啫」

本月中，一隻居於元朗丹桂軒屋苑範圍多年的小貓，疑被一名居民駕車撞斃，肇事車主更疑似不顧而去。部分居民隨即登門造訪，居民引述該車主當時竟表示：「死咗隻貓啫，唔使太難過。」

本月11日，元朗丹桂軒一名居民駕車時疑撞斃一頭小貓後不顧而去。父母居於該屋苑的Franco表示，遇上車禍的貓貓名叫「傻豹」，據說已在該屋苑生活超過5年，與街坊感情要好。

「傻豹」在該屋苑已生活了超過5年，與街坊感情要好。（受訪者提供）

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根據閉路電視片段顯示，本月11日晚上9時多，一名居民駕著私家車駛進屋苑，撞倒了當時正坐在路中心的「傻豹」。該名車主肇事後並沒下車查看，而是直接泊車及回家。意外發生後，「傻豹」隨即跑回管理處旁的花糟。另一名居民當時路過現場，看到奄奄一息的「傻豹」，隨即駕車送牠到診所。獸醫經檢查發現「傻豹」內臟碎裂，牠最後於晚上11時宣告不治。

本月11日晚上9時多，一名居民駕車撞倒了當時正坐在路中心的「傻豹」。（受訪者提供）

肇事車主疑曾以涼薄言語回應

「傻豹」送醫期間，管理處及部分居民隨即上門尋找肇事車主。據居民稱，車主態度涼薄，居民引述他當時表示：「死咗隻貓啫，唔使太難過。」居民亦指他曾叫管理處以「發現貓屍」為由通知漁護署，而非如實通報貓貓被車撞斃。擾攘一輪後，他終願意前往獸醫診所，並支付相關醫療費。

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「傻豹」深受屋苑居民喜愛

Franco指「傻豹」個性親人，深得眾人喜愛。他憶述他每次到訪屋苑時，「傻豹」也會主動露出肚皮讓他摸，及在他腳邊徘徊。有居民形容「傻豹」為「全村嘅管理員」，並指很多居民也對牠深表不捨。對於肇事車主所為，很多居民均直斥他不負責任，Franco也不例外：「有咩可能咁大隻貓都睇唔到，有無搞錯？最嬲係佢仲要講嗰啲嘢（涼薄說話）！」

「傻豹」的遺體已於周日（20日）火化，費用由數名屋苑居民墊支。（Facebook@天下貓貓一樣貓）

「傻豹」的遺體已於周日（20日）火化，費用由數名屋苑居民墊支，據居民指該車主亦再無表示慰問。

去年，政府曾就修訂《道路交通條例》作出諮詢，規定司機於發生交通意外導致狗隻或貓隻受傷時必須停車，但截止目前為止仍未正式修例。