貓貓1秒認出去世貓好友遺物　意外舉動感動網民

雖然小動物不能說話，但牠們卻有著和人一樣的感情，也會對好友離世感傷心。外國一頭小貓看到逝世好友遺下的貓毛時，彷彿馬上已認出它是來自好友身上，立刻上前舔它及用臉蹭它，令其主人也甚為感動。

黑貓Alesana和虎斑貓Sen是一對同一屋簷下的好朋友，終日形影不離。這種無憂無慮的日子僅維持至Alesana 8歲的那年，因牠被確診癌症，於去年聖誕逝世。

黑貓Alesana和虎斑貓Sen是一對同一屋簷下的好朋友，終日形影不離。（Emma Pearce）

牠們的主人Emma Pearce不知該如何將Alesana離世的消息告知Sen，怕牠會大受打擊。雖然家人們從沒明言，但Emma卻認為Sen其實早已察覺牠的好友已離去。Emma指：「自Alesana去世後，Sen偶爾會呆呆地望向窗外，一望就是數小時。除外，牠有時也會盯著Alesana生前經常坐的位置發呆。」

日前，善終公司將Alesana的骨灰及其生前的一撮毛寄到了Emma的家。（Emma Pearce）

日前，善終公司將Alesana的骨灰及其生前的一撮毛寄到了Emma的家。Emma隨即決定把那撮毛放到Sen面前，讓牠緬懷好友。當Sen看到那撮毛時，牠馬上開始舔它及用臉蹭它，彷彿一眼已認出它是來自好友Alesana的。Emma曾數度將這撮毛放在Sen面前，而牠每次也有相同的舉動。Emma對Sen迅速的反應感到意外，同時也十分感動。

當Sen看到那撮毛時，牠馬上開始舔它及用臉蹭它。（Emma Pearce）

Emma正打算待家中成員都接受了Alesana的離世後，便把那撮毛鑲起來，讓Alesana在這個家永遠也能佔一席位。