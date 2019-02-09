【毛孩與我】為醫殘障貓向銀行借廿萬　90後貓奴：凡事都有第一次

對一般人而言，照顧一隻殘障動物已很辛苦；但短髮女生Crystal的家中，有5隻有生理缺陷的貓貓！為照顧愛貓，她每月甘願奉上九成收入，甚至不惜為其醫藥費而首次向銀行貸款。面對節衣縮食的生活，她依然樂在其中，背後支撐她的，是「信任」二字。她說，這份來自貓貓的信任，絕不能辜負。

無悔收養5殘障貓

Crystal家中共有18隻貓貓，當中5隻分別有著不同程度殘缺的貓貓，包括兩隻患有不同遺傳病的摺耳貓、兩隻小腦發育不全的貓及一隻曾慘遭虐待的「單眼貓」。她的貓奴生涯早始於7年前。當時她剛從海外回流，收養了朋友家中貓貓剛誕下的喵B，自此便與貓星人結下不解緣分。

Crystal家中養有5隻有生理缺陷的貓貓，其中這隻貓貓因曾受虐待，所以失去了一隻眼睛。（何穎琪攝）

成為貓奴的她認識了一眾愛貓之人，後來她更自薦成為暫托家庭。她笑言：「其實當初我只係想提供個地方養到啲貓靚靚仔仔，希望有人可以收養佢哋。點知到後來，發現根本無人領養，於是就越嚟越多貓。」

Crystal每月也會將九成收入花在家中貓貓身上。（植加佑攝）

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+ 6 + 5 + 4

每月5萬僅最低消費

為照顧家中主子，Crystal可謂不惜工本。「我可以話畀你聽，養咗佢哋之後我嘅生活係十分吃力！」這句雖聽來彷彿抱怨，但她臉上卻掛著止不住的笑容。她坦承，每月起碼需花費約5萬元照顧貓貓，佔她月入約9成。但原來這些恆常支出只屬小事，主子們生病那筆醫療費用才是「終極Boss」。

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為愛貓人生首次貸款 一借便是20萬

有一次，她家中的摺耳貓因急性肺炎入院，醫療費接近20萬。當時，月入僅萬多元的她十分無助：「你諗下，我要一年唔食唔飲，淨係呼吸（過活），先湊得夠佢筆醫藥費。」最後，她決定向銀行借了人生第一筆貸款，連銀行職員也對這個貸款理由大吃一驚。她憶述職員當時的反應：「佢『吓』咗一聲，黑人問號咁樣。」

Crystal指，為了照顧愛貓，由完全不了解保健品的人變成專家。（何穎琪攝）

接下來的3年，Crystal不得不節衣縮食及兼職來償還款項。為了省錢，她笑言：「兩點半之後先去茶餐廳呢啲基本啦，連加飲品嗰兩、三蚊我都諗好耐。病啊？食粒成藥咪算囉。」雖然生活捉襟見肘，休息時間也欠奉，但抱著貓貓的她一臉滿足：「其實如果用錢可以換到佢哋（貓）健康開心，我覺得係件好幸福嘅事，好值得！」

雖然生活捉襟見肘，但抱著貓貓的她卻是一臉滿足。（何穎琪攝）

「信任」二字成最大動力

到底是甚麼驅使Crystal每月犧牲玩樂，甘願把收入奉上給主子們？她簡單的吐出二字：「信任。」她續說，「其實條街咁多壞人，啲流浪貓肯行近我，其實已經係將條命押咗畀我。既然佢哋咁信我，我點可以放棄佢哋？」即使主子們月花數萬，她亦毫無怨言。她更把貓比喻成子女：「你唔會因為仔女使你好多錢，就唔要佢哋㗎嘛？」