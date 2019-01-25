白狗馬路追車尋主人　遇車禍需安樂死　冷血主人：不打算領回

狗是人類最忠心的朋友，即使被遺棄了，仍會期盼主人回來。兩年前，台灣新竹芎林鄉福林路的便利店附近，突然出現了一隻白狗。牠經常在店外徘徊，每當牠看到白色的車輛駛過，都定必會追上去，只為找到牠的主人。近日，白狗遇到車禍被好心人救起，好心人掃晶片並聯絡到牠的原主人，可惜得到的回覆令人心碎。

看到牠寂寞的眼神，就令人感到心傷。（Facebook圖片：芎林是我家）

台灣新竹芎林有隻小白狗在上星期（1月17日）遇上車禍，重傷命危。好心人把牠救到動物醫院，當時牠全身擦傷，口吐鮮血，牙齦因失血過多而沒有血色，意識模糊，身體冰冷一直發抖。由於牠脊椎斷裂，醫生也認為撐不下去。

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好心人發現牠被撞受傷。（Facebook圖片：芎林是我家）

好心人把白狗被車撞傷的事情張貼在「芎林是我家」，希望主人能夠把牠接回家。有網友一眼便認出牠，更留言指出「牠應該是被遺棄的，2017年初，出現在芎林7-11富林門市，剛開始很會追白色車子，我猜他的前主人應該是開白色車子，追久了…就比較少追了，但總看到牠傻傻坐著看路過的車子......」

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有白色車經過就會追車

當地的居民，大部分認識小白狗，並為牠取名為「大白」。大白一直等待主人回來接牠，每次只要有白色車輛經過，牠大概都在想：主人終於要來接我了。可惜，一次接一次的失望，徹底地傷透牠的心。

牠兩年前被主人遺棄在馬路旁。（影片截圖）

好心人不忍牠再受折磨，想為牠安樂死。醫生為牠掃晶片，發現牠原來有主人。根據當地法律，必須經原主人同意放棄飼養，他才可以為大白安樂死。好心人向台北市動保處查得主人的電話後，他馬上致電過去，主人卻這樣回覆：「不打算領回，但是醫藥費我願意負擔。」

由於牠脊椎斷裂，醫生也認為撐不下去。（Facebook圖片：芎林是我家）

好心人其後把大白的事情放到Facebook群組上，有不少網民都大罵原主人：「飼主你還是人嗎！」、「可惡的人渣！」亦有網民心痛大白的遭遇，「等到的結果，就是人類的無情對待……」