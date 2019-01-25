愛犬遭車撞死　遛狗公司為掩飾事故　要求主人簽保密協定

有「寵物界Uber」之稱的「Wag」，一直提供代客遛寵服務，但最近該公司被指控其遛狗員帶客人的狗狗外出散步時，毛孩竟不明不白地被車撞死！ 而最令人髮指的是，狗狗身亡後，Wag竟要求主人夫婦簽署「保密協定」，保證不會因此事留下任何負評，否則就拿不到喪葬費賠償。不少網民得知此事後都紛紛表示憤怒，並指從此將會停止使用他們的服務，以防愛寵無故身亡。

據CBS新聞報導，住在美國休士頓的摩爾（Nick Moore）和妻子莎拉（Sara）原本是Wag的忠實用戶，於去年8月曾聘請Wag的遛狗員到府照顧其狗狗「Winnie」10天，夫婦指認為遛狗公司的職員表現得相當稱職時，Nick憶述：「遛狗員第一眼就愛上Winnie，狗狗也十分喜歡她。」但到了上月10日，兩夫婦再次使用Wag的服務時，卻遇到一些不似預期的情況。

小狗Winnie不明不白地被車撞死一事於網上瘋傳，不少網民皆怒斥Wag職員遛狗時疏忽照顧狗狗。（IG@mooreofwinnie）

▼▼▼點撃圖片，懷念主人與狗狗生活點滴。▼▼▼

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當兩夫婦第二次使用Wag的服務時，Sara發現來到家的遛狗員好像有點奇怪，而且職員遛完狗回到家後，也沒向他們發送安全到家的通知，「當時遛狗員還信誓旦旦的向我保證Winnie很安全，但想不到5分鐘過後，Wag就來電說狗狗出車禍被撞死了。」

Wag後來回應指，願意向兩夫婦支付火化與殮葬的188美元（約港幣1500元），並承諾將徹底調查意外的始末.但最令人髮指的是，兩夫妻均需簽下「保密協定」，不得以口頭或文字等任何方式對Wag公司提出指控。（資料圖片）

Nick表示事發後Wag已立即將狗狗的遺體被送到動物醫院，但公司沒有向夫婦交代事情始末，連是誰將狗狗送到醫院的都不知道。Wag後來回應指，願意支付火化與殮葬的188美元（約港幣1500元），並承諾徹底調查意外始末，不過要求該對兩夫妻簽下保密協定，不得以口頭或文字等任何方式對Wag公司提出指控，「我們覺得不被尊重，因此拒絕簽下這份合約。」

▼▼▼點撃影片，懷念主人與狗狗生活點滴。▼▼▼

此事在後來於網上瘋傳，引來不少愛寵之人幫忙聲討遛狗公取，Wag事後趕緊澄清表示，「保密協定於在商業界是一種十分常見的處理手法，但將對此事的細節再作修正。」公司又指，涉案的遛狗員過去執勤間從沒發生過事故，用戶普遍都給他相當高的評分，而職員在是次意外後亦已被停職。

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