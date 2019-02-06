服務犬入迪士尼超興奮　網民被批不專業　狗主捍衛反擊一句K.O.

美國一名女子因患有慢性病，需要工作犬陪伴左右。早前，她於Instagram分享其工作犬在迪士尼樂園遇到卡通角色，表現得甚為興奮的片段，卻惹來網民批評工作犬不專業。該女子隨即反駁網民批評，並表示她希望藉此打破大眾「即使服務犬很努力工作，牠們永遠不應玩樂」的偏見。

美國女子Rachel因患有「慢性萊姆病」（Chronic Lyme Disease），神經系統、關節等亦會受到影響，嚴重的話更會出現難以說話及無法呼吸等症狀。因此，她需要一隻服務犬隨時隨地陪伴在側，而金毛尋回犬「Mozart」就是她現時的伙伴，亦是她曾合作的第6隻服務犬。

美國女子Rachel因患有「慢性萊姆病」，需要一隻服務犬隨時隨地陪伴在側。（IG@magically.mozart）

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因Rachel在迪士尼樂園內工作，她及Mozart經常於樂園遊走，期間難免碰到一些穿著卡通人物服裝的工作人員。Mozart似乎對狗狗卡通角色特別感興趣，每次看見他們都會變得尤其興奮。

Mozart興奮地和「同類」合照。（IG@magically.mozart）

Mozart對狗狗卡通角色特別感興趣，包括布魯托。（IG@magically.mozart）

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早前，Mozart在樂園中遇上了電影《沖天救兵》中的「小飛」（Russell）和「阿德」（Dug）。Mozart一看見同是金毛尋回犬「阿德」，便興奮得用頭蹭他們及不停搖尾，他們也友善地伸手摸Mozart的頭。Rachel在旁把這段溫馨的畫面拍攝了下來，並分享到Instagram。

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豈料，部分網民卻批評Mozart只顧著玩，沒有好好照顧Rachel，斥牠並非真的服務犬。Rachel看到留言後立刻回應指，她只會在特定情況下才讓Mozart跟卡通角色嬉戲。她補充，Mozart懂得做50多項指令，讓她可以獨立生活及在迪士尼工作。她霸氣地反駁批評者：「這隻和卡通角色玩了20秒的狗狗，曾數次救了我，更在我害怕時一直陪著我。」

Rachel霸氣地反駁批評者。（IG@magically.mozart）

最後，她表示Mozart的行動已勝於雄辯，她沒必要再為Mozart辯護，同時表示希望消除大眾「即使服務犬很努力工作，牠們永遠不應玩樂」的思想。

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