《我的超豪男友》男主角Henry Golding拜訪日本貓島　融化網友心

Henry Golding在電影《我的超豪男友》飾演高富帥的溫柔男友，成功擄獲無數女生的芳心，成為新一代的男神！這位男神早前受到旅遊節目邀請，到日本拍攝，其中一站更來到具貓島之稱的田代島。他節目裡表明自己是為重度貓奴！

Henry在電影中飾演高富帥男友。（《我的超豪男友》劇照）

Henry Golding憑著電影《我的超豪男友》搖身一變成為新一代男神，這位男神早前受TLC《日本鐵道行》旅遊節目邀請到日本拍攝，了解日本文化。主持人更帶他來到日本其中一個貓島：田代島。他更透露自己是一位百分百的貓奴！

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Henry這次來到田代島（影片截圖）

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Henry提及在出發前，曾經告訴主持人喜歡貓，並且「是百分之百的貓奴」，所以主持人特意帶他來到田代島。

當地以漁業為主要的收入來源，並視貓咪為神明，所以島上隨處都可以看到貓咪。Henry與主持人下船沒多久，已經看到貓咪迎來，當他們坐下來的拍攝時，更有一群貓咪主動走過來「攝鏡」！

主持人問Henry私底下是不是一位貓夫人，他便笑說：「內心是個貓夫人，別被我充滿男子氣概的外表騙了。」拜訪田代島的過程裡，他發現當地人煙稀少，外出所見的都是貓，是一次獨特體驗。

Henry的Instagram裡亦有貼他與貓咪的照片。（Instagram圖片：henrygolding）

Henry由於工作忙碌，經常要外出工幹，無法好好照顧貓，所以本身並沒有養貓。不過他很喜歡貓，不時會跟野貓接觸，更會跟牠們聊天，所以他的朋友經常笑他是Cat Whisperer（善於與貓溝通的人）。