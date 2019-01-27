男子為討妻歡心　一周連偷4隻寵物犬　網民：拉低了男性智商

佛山警方早前逮捕一名偷狗賊，事緣這位男子妻子想要狗狗後，竟一星期內連偷4隻寵物狗藉此搏取歡心！ 公安局日前就將4隻毛孩發還予事主，不少網民得悉事件後都紛紛表示憤怒，形容偷狗男的行為無聊可恥，「這個男人真是拉低了男人智商！」

楊某表示，其妻子經常在他面前提出想要養寵物犬，由於抵不住伴侶日夜纏繞，某天經過某一住屋時，便將別人家門口前的毛孩解繩偷走。（影片截圖）

楊某表示，去年12月上旬，其妻子經常在他面前提出想要養寵物犬，由於抵不住伴侶日夜纏繞，某一天在街上經過某一住屋時，便將別人家門口前的毛孩解繩偷走，被問到為何不花錢買狗狗，他則指自己的工資無法承擔購買寵物狗的花費，因此起了貪念。

當地警方表示，楊某亦現因涉嫌盜竊罪已被拘留。（廣州日報）

▼▼▼點撃圖片！看笨賊偷狗過程！▼▼▼

楊姓男子向當地警方表示，將狗狗拿回家中後，看見妻子十分高興，頓時感到心滿意足，因此便開始對狗狗產生了愛意，接下來每當他看見無人看管的寵物狗，都會立即起了「貪念」，偷下別人家的毛孩，帶回家飼養。楊某又表示一個月以來，共從街頭偷來4隻寵物犬，合共價值過萬元人民幣！案件現正調查當中，楊某亦因涉嫌盜竊罪已被當地警方拘留。

▼▼▼點撃影片！看笨賊偷狗過程！▼▼▼