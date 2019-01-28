【小偷是誰】主人每朝收到鄰居訂的報紙　齒痕曝露身份

網上最近瘋傳一段搞笑貓貓短片！事緣紐西蘭一名屋主從1年前開始，每天家門前都會有份報紙出現，但最令她疑惑的是，家裡根本沒人訂購報紙。直到前陣子，屋主才揭發真相，愛貓原來每天均會叼走鄰居的報紙！不少網民得悉事情後都笑翻，「貓貓偷了一年報紙也沒被人發現，神操作！」

紐西蘭一位女屋主潔德（Jiede）1年前起發現，家門口經常會出現別人家的報紙，而且一周內發生好幾次，她起初還一直認為是派報員送錯地址，直至一次打開翻閱報紙時，意外發現紙上呈現有兩處小動物的齒痕，她開始懷疑此事並不簡單，心裡立即冒出一個瘋狂的想法，「會否是小貓咪Max的傑作？」直到這天，謎團終於解開了！

紐西蘭一位女屋主潔德（Jiede）從1年前開始發現，家門口經常會出現別人家的報紙，而且一週還要發生好幾次，起初還一直認為是派報員送錯地址，直至一次打開翻閱報紙時，就意外發現紙上呈現有兩處小動物的齒痕，開始懷疑此事是家中貓貓的傑作。（資料圖片）

就在某天早上當Jiede的兒子在房間裡的呼喊，當她上到樓層打算關起門窗時，就發現家中的小花貓Max竟無故跑到鄰居家裡，嘴裡還叼著一份報紙，四隻腳拖著「戰利品」走到柵欄處縱身一躍走回門口，從影片中可見，毛孩的「手法」相當熟練，讓她邊看也禁不住驚呼，「我的天！我就知道是牠作的好事！」

不少網民得悉貓貓偷報事件後都表示笑翻！（影片截圖）

事後Jiede將短片上載至網路：「不知道有多少報紙訂閱者被這個小小犯罪者波及！」但原來在偷報紙背後，原來有段感人故事，Jiede表示Max原本是一隻在街上四處流浪的貓咪，後來因為一次她與喵星人的偶遇才將牠收編，「這可能是Max表達謝意一種方式，將報紙當成禮物送給我，竊盜固然不對，但至少牠的動機是單純的。」

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