【貓奴注意】DIY窗網安裝教學　主人從此放心無憂

貓隻墜樓的事件在本港屢見不鮮，全因大部分寵主對安裝貓網的意識普遍不高。《香港01》綜合了三類安裝貓網的方法以供參考，不同方法的價錢亦相差甚遠，主人請自行衡量負擔能力。

1. 人手DIY

最慳錢的方法去製作貓窗網肯定非人手製作莫屬！其實互聯網不少網民、以至愛護動物協會都曾製作過一些清單或短片，教導主人如何打造一個穩健安全的貓網，而材料一段在雜貨店就可以買到！但主人務必要注意製作出來的成品是否安全，以免發生傷亡意外！

網上有不少DIY窗網的教學，寵主可嘗試參考，但記緊留意製成品的安全性！（資料圖片）

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2.淘寶網

怕安裝得不夠安全？淘寶將會成為你的「懶人選擇」！你只需要在家中量度好窗口的尺寸，再於網上要求店方訂造便可！而小編則特意挑選幾家淘寶店予讀者，價錢則因尺寸而定。讀者購買訂制貓窗網務必小心量度好家中窗口的大小，以免得物無所用。

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1.磁鐵窗網

2.推拉式窗網

3.綱鐵窗網

淘寶上提供的窗花款式非常多，佺預算的寵主可考慮在此訂造，不過記住留意家裡窗子的大小！（網上截圖）

3. 私人安裝公司

最簡單亦是花費最多的安裝貓網方法，坊間其實不少裝修公司都有為客人提供安裝貓網的服務，大部份公司大多不會只考慮貓網的安全性，還會考慮到其美觀性及、獨特性，「有錢使得鬼推磨」，最簡單快捷的方法非請他人代勞莫屬。而小編早前則在各大討論區集合了部份主人的經驗，得出以下安裝貓網公司的列表：

1.HNSO 透明窗花

2.峰工程專業顧問有限公司

3.皇家蚊網遮陽直銷中心