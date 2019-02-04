狗狗突然變殘廢　憑意志力戰勝僅得1%康復可能性

健康，無論對人類或者動物而言，也是非常重要。沒有健康，甚麼也做不了。 韓國一隻狗狗，某一天毫無原因地突然變殘廢，原本連醫生都說沒有方法了，但經過一段時間的治療後，原本只有1%的希望，竟然出現了奇蹟！

狗狗某天突然變成這樣

這隻狗狗名為「公主」，主人的確視牠為公主一樣看待。但事發前幾天，因為主人的媽媽生病，所以她暫時將公主寄養在朋友的家中，但在寄養的第3天，她的朋友回家後，便看見公主突然變成「十分嚴重」的狀態－牠的頸被屈了90度、後腳也完全沒有力、完全撐不起身體。帶牠去看獸醫，連獸醫也不知道真的原因是甚麼，只說「有可能像是人的中風一樣的狀況」。



click入去睇睇公主的故事

+ 4 + 3 + 2

相關文章：

►【上集】狗母女一碰面就大打出手 狗女兒更被打至昏迷不醒

►【下集】狗媽媽為甚麼硬要和狗女兒打架？ 專家：法鬥就是愛打架

►狗狗化身「電視迷」 不分晏夜地看電視 主人：牠超喜歡看球賽

►狗狗被大叔收留後竟成偷鞋賊 背後原因充滿愛

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。