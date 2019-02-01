【童真狗】臘腸狗最愛玩具失蹤5年　重遇一刻高興得哭起來

随著年紀漸長，我們雖然會變得更加成熟，但內心深處總會保存著童年的童真。 狗狗比起我們更表裡如一，不論牠們年紀多大，也依然是個容易滿足且單純的孩子。就如這隻外國的狗狗，牠因與5年前最愛的玩具重遇，而高興得哭泣，溫馨的畫面融化了網民的心。

早前，外國一條狗狗重遇兒時玩具的短片吸引了大批網民觀看，很多網民也表示被片中狗狗的反應感動得落淚。

Finn兒時最愛的玩伴是一隻豬玩偶，可惜這隻小豬後來卻失蹤了。（Youtube@ KyleJasonLowell）

這隻狗狗名叫Finn，牠兒時最愛的玩伴是一隻會發出聲響的豬玩偶。可惜，這隻小豬後來卻失蹤了，令牠情緒低落了好一陣子。牠的主人為了安撫牠，曾數度送牠同一款式的小豬，但牠依然特別鍾情於最初的小豬。

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就在小豬失蹤了5年後，Finn的主人竟然在整理雜物時尋回它。他馬上把小豬拿到Finn的面前，告訴牠這個好消息。Finn一看到兒時最愛的玩具便馬上撲上前，不停和它玩耍。期間，Finn持續發出類似悲鳴聲的叫聲，彷彿是感動得哭泣。

Finn一看到這隻小豬便表現得很興奮。（Youtube@ KyleJasonLowell）

Finn與小豬重逢的片段被上載到Youtube後引來網民關注，更有人留意表示短片令她落淚：「為何我在凌晨兩點要為了這短片大哭？」目前為止，此短片共獲180多萬人觀看。